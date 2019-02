Přehled tisku: výměna ředitele kybernetického úřadu, nákup léků na Bulovce a nedostatek třídních učitelů

V pondělním tisku se dočtete, že Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost by mohl vyměnit ředitele, píše Mf Dnes. Školy hlásí další problém. Nikdo nechce dělat třídní učitele, zejména kvůli nízkému ohodnocení, upozorňuje Právo. Tuzemské e-shopy se budou moci lépe bránit proti lidem, kteří je využívají jako bezplatnou půjčovnu většinou sezonního zboží. Tématu se věnuje Deník N. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice Na Bulovce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Mf Dnes

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) by mohl vyměnit ředitele. S odvoláním na několik informovaných zdrojů o tom píše Mf Dnes. List připomíná, že současný šéf úřadu Dušan Navrátil byl pod tlakem už během jednání Bezpečnostní rady státu loni v prosinci poté, co NÚKIB varoval před výrobky čínské firmy Huawei.

Navrátil během jednání údajně nedokázal dostatečně specifikovat informace, ze kterých kybernetický úřad při vydání varování vycházel. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zkritizoval NÚKIB za to, že svoje varování před technologickou firmou zpočátku nedostatečně vysvětlil. Na dotaz listu, zda plánuje Navrátilovu výměnu, ale Babiš neodpověděl. Ředitele NÚKIB jmenuje a odvolává vláda.

Lidové noviny

Nemocnice na Bulovce neměla jinou možnost, něž nakoupit léky na léčbu AIDS od kalifornské společnosti Gilead Sciences. Jak zjistily Lidové noviny, nikdo jiný totiž stejné léky nevyrábí. Ministerstvo zdravotnictví přitom kvůli nákupu bez tendru podalo loni na nemocnici trestní oznámení. Nákupy léků prověří policie.

I když se nikdo do tendru nepřihlásil, považuje ministerstvo nákup bez soutěže za alarmující. Nemocnice přitom léky nakoupit musí. Objevují se proto hlasy, že se kriminalizuje něco, co dělají nemocnice z nezbytnosti.

Deník N

Tuzemské e-shopy se budou moci lépe bránit proti lidem, kteří je využívají jako bezplatnou půjčovnu většinou sezonního zboží. Tématu se věnuje Deník N. Ministerstvo spravedlnosti navrhlo novelu občanského zákoníku, aby lidé využívali 14 denní lhůtu opravdu jen na seznámení s produktem.

Někteří spotřebitelé totiž zákonné právo na odstoupení od smlouvy do dvou týdnů zneužívají. Za snížení hodnoty zboží je český zákazník odpovědný jen tehdy, pokud s věcí zacházel jinak, než měl. To se ale v praxi stává málokdy - s nadsázkou - musel by autíčko na dálkové ovládání používat jako kolečkové brusle. Občanský zákoník vůbec nepředpokládá, že by ke snížení hodnoty zboží mohlo dojít i opotřebováním, tedy intenzivním užíváním během čtrnáctidenní lhůty. Právě to chce ministerstvo napravit.

E15

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks se chce zaměřit na zakázky ozbrojených a bezpečnostních složek, píše deník E-15. Do ústraní tak půjdou nákladní automobily a tahače. Vedení podniku po loňském poklesu produkce přehodnotilo strategii, která počítala s každoročním zvyšováním počtu vyrobených aut.

Deník

České dráhy nakonec nezavedou ve svých komerčních vlacích mezi Prahou a Ostravou povinné místenky. Dočtete se o tom v Deníku. České dráhy o nich uvažovaly kvůli tomu, že jsou na této trase často přeplněné vlaky a dal by se tak lépe plánovat počet vozů. Zatím jediným povinně místenkovým vlakem zůstane pendolino v úseku Praha-Ostrava a InterCity Praha-Opava.

Právo

Nikdo nechce dělat třídní učitele, upozorňuje Právo. Na rozdíl od učitelů bez vlastní třídy mají v řádech o několik sto korun víc. K tomu ale mají také mnohem víc práce a vyšší zodpovědnost. Organizují třídnické hodiny, komunikují s rodiči nebo organizují výlety a vzdělávací pobyty.

Školské odbory proto chtějí příplatky zvýšit. Platy učitelů se za poslední čtyři roky zvedly průměrně o 7 tisíc. Třídnický příplatek ale v posledních 10 letech zůstává mezi 500 až 1 300 korunami. Prosadit větší příplatky se snažila bývalé ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Návrh počítal s částkou jeden až dva tisíce korun. Poslanci ho ale nakonec smetli pod stůl.

Hospodářské noviny

Stále víc automobilek zvažuje, že v příštích letech přestanou nabízet své vozy prostřednictvím dealerů. Jak píšou Hospodářské noviny, chtějí je zákazníkům prodávat napřímo. Podle nejnovějšího globálního průzkumu poradenské společnosti KPMG skončí z tohoto důvodu do šesti let 30 až 50 procent dealerů.

Ještě před 15 lety se podle dealerů člověk rozhodl ke koupi zpravidla po osmé až desáté návštěvě showroomu, v současnosti stačí jedna návštěva a je jasno.