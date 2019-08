Přehled tisku: nejúspěšnější rok pro české banky, dražší elektřina a vyšší ubytovací a lázeňské poplatky

Ve středečním přehledu tisku si přečtete o tom, že elektřina bude ještě letos zdražovat. Důvodem jsou emisní povolenky i vlna veder, informuje deník Právo. Dražší by od příštího roku měly být i dovolené. Lázeňské a ubytovací poplatky se totiž vyšplhají až na 50 korun za noc, píše MF Dnes. Nejlepší rok v historii zažívají podle deníku E15 české banky. Za první pololetí vydělaly 44 miliard korun. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktuálně se cena elektřiny na burze drží těsně nad hranicí 50ti euro za megawatthodinu. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Unsplash

Profesor Martin Kovář, který podle etické komise opisoval ve svých pracích, dál působí na Univerzitě Karlově v Praze. Zjistil to Deník N. Na škole pracuje na dohodu o provedení práce a má pomáhat s takzvaným strategickým záměrem.

Kovář na univerzitě skončil na konci roku 2018 potom, co ho trojice doktorandů z Filozofické fakulty obvinila z plagiátorství. Etická komise později bývalého prorektora univerzity obvinila z masivního opisování ve velkém rozsahu.

Podle deníku N potvrdil rektor univerzity Tomáš Zima, že Kovář ve škole stále pracuje, protože mu dobíhají domluvené závazky. Od března mu proto platila dohoda o provedení práce. Ta měla končit v červnu, univerzita ji ale nakonec prodloužila do konce letošního roku.

Čechům se od příštího roku prodraží dovolená, píše středeční MF Dnes. Po skoro třiceti letech by se totiž měla zvýšit turistická daň. Dosud se za lázeňský a ubytovací poplatek, které do daně spadají, platí maximálně 21 korun, od příštího roku by to ale mohlo být víc než dvakrát tolik. Novým zákonem se bude zabývat Poslanecká sněmovna.

Do turistické daně spadají lázeňský a ubytovací poplatek. Lázeňský je maximálně 15, ubytovací 6 korun. Jejich výše by se mohla zdvojnásobit už od ledna. Naposledy se přitom poplatky zvyšovaly v roce 1991. Nově by se taxy měly sloučit a města budou vybírat až padesát korun za noc.

Do ceny ho budou muset podle MF Dnes promítnout taky poskytovatelé ubytování přes Airbnb. Poplatek se týká dospělých, děti jsou od něj osvobozené. Ne všechna města budou ale poplatky zvyšovat.

Svět je na prahu měnové války, tak zní název titulního článku středečních Hospodářských novin. Stupňující konflikt mezi Čínou a Spojenými státy totiž ovlivňuje růst světového hospodářství. Jeho případné zpomalení by se pak dotklo i českých exportérů. K vleklým celosvětovým sporům o cla se teď přidalo i umělé oslabování měny, naposledy čínského juanu.

Napětí mezi východem a západem v poslední době zesílilo po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést dodatečné desetiprocentní clo na dovoz čínského zboží v roční hodnotě 300 miliard dolarů. Na to Peking reagoval v pondělí tím, že uměle oslabil kurz své měny na nejnižší úroveň od dubna 2008. Čína tak prolomila politicky citlivou hranici 7 juanů za dolar.

České banky zažívají historicky nejúspěšnější rok. Tématu se věnuje deník E15. Za první pololetí roku 2019 vydělaly tuzemské bankovní domy podle dat České národní banky přes 44 miliard - nejvíc v historii. Za růstem zisků jsou hlavně úrokové výnosy - jejich objem byl koncem června skoro 2 biliony a 700 miliard korun.

Oproti loňsku si české banky přilepšily o víc než jednu miliardu korun. Do byznysu totiž čím dál víc promlouvají úroky inkasované z rostoucích vkladů centrální banky. Pro některé banky dokonce znamenají větší přínos než úroky z klasických úvěrů. Podle analytika J&T Banky Milan Lávičky tvoří značnou část růstu taky prémie za uložené peníze u České národní banky.

Takzvané kalamitní dřevo napadené kůrovcem škodí českým silnicím, píšou Lidové noviny. Přetížené kamiony, které dřevo z lesů odvážejí, totiž představují obrovskou zátěž pro tuzemské cesty. Škody na rozbitých krajských komunikací tak stoupají až do řádu miliard korun.

Loňská těžba dřeva napadeného kůrovcem překonala dosavadní rekordy. Letos se očekává ještě větší a škodu to nedělá jen lesníkům ale i silničářům. Oproti běžnému průměru 40 tun mají kamiony, které dřevo převáží až 12 tun váhy navíc. Nejvíc trpí cesty na severní Moravě.

Ceny elektřiny budou znovu stoupat, informuje Právo. Elektřina by měla zdražit ještě letos - nejpozději pak začátkem příštího roku. Na rozdíl od loňského zdražování, kdy některé tarify stouply i o deset procent, by ale zdražení mělo být nižší.

Za zvyšováním cen elektřiny na burze jsou podle dodavatelů hlavně emisní povolenky. Cena elektřiny je už několik let určovaná právě vývojem ceny emisní povolenky oxidu uhličitého. Ta tento měsíc skokově zdražila až na historické maximum 30 euro za tunu. Právu to potvrdil Vít Brůha ze společnosti Centropol. Aktuálně se cena elektřiny na burze drží těsně nad hranicí 50ti euro za megawatthodinu.

Nárůst cen elektřiny způsobila taky vlna veder, která zasáhla celou Evropu. Ta totiž výrazně ovlivnila výkony jaderných elektráren ve Francii.