Přehled tisku: rozvoj elektromobilů, povolení pro stavbu dálnice nebo úspěchy zbrojařských firem

V českém tisku se v úterý dočtete, že stát chce podpořit rozvoj elektromobilů v Česku. Na výstavbu dobíjecích stanic proto dá stovky milionů korun. Píšou to Hospodářské noviny. Regionální Deník informuje, že Ředitelství silnic a dálnic získalo první důležité povolení pro stavbu dalšího úseku dálnice D35. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:36 6. února 2018

E15

Českým zbrojařským firmám se daří. Podle deníku E15 loni vydělaly o stamiliony korun víc. Překonají tak zřejmě rekord z roku 2016, kdy hodnota jejich exportu dosáhla 20 miliard korun. Například zbrojovka v Uherském Brodu zvýšila výrobu o čtvrtinu. Polovinu produkce prodala do USA.

Mladá fronta DNES

Dobrovolníky z aktivních záloh čeká letos v dubnu historicky největší vojenské cvičení. Píše o tom Mladá fronta DNES. Akce se zúčastní celkem 1400 záložáků. Ti během tří týdnů budou cvičit ve vojenském újezdu Hradiště a Libavá. Vyzkouší si ale i obranu státních hranic a vybraných objektů.

Regionální Deník

Ředitelství silnic a dálnic získalo první zásadní povolení pro stavbu další části dálnice D35. Informuje o tom regionální Deník. Ministerstvo životního prostředí tak povolilo stavbu v úseku mezi Starým Městem na Svitavsku a Mohelnicí na Olomoucku. První výkop bude ale nejdřív za šest let.

Hospodářské noviny

Stát chce finančně podpořit rozvoj elektromobilů v Česku. Na výstavbu dobíjecích stanic proto dá v rámci dotačního programu stovky milionů korun. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Cílem je, aby do pěti let bylo v tuzemsku alespoň 800 stanic.

Právo

Pacientům s léčebným konopím hrozí v cizině potíže s úřady. To je titulek deníku Právo. Lidé by si tak dopředu měli zjistit, jaké zákony v dané zemi platí. Ne všude totiž marihuanu pro lékařské účely tolerují. Důležité je hlavně to, aby pacienti měli u sebe lékařský předpis s jasným dávkováním a kontakt na svého doktora.