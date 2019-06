Přehled tisku: rozsáhlý evropský test kvality potravin i dotace na boj s terorismem

Složení výrobků v zemích Evropské unie se podle rozsáhlého testu Evropské komise skutečně liší. Výsledky přináší pondělní Deník. Téma deníku E15: firma elitních právníků Jana Mikše a Jana Suka staví v centru Prahy bez stavebního povolení. České instituce utrácí miliony z dotací na opatření proti teroristickým útokům, všímá si deník Mf Dnes. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potraviny (ilustrační foto) | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

E15

Firma elitních právníků Jana Mikše a Jana Suka staví v centru Prahy bez stavebního povolení. Dočtete se to v deníku E15. Konkrétně jde o přestavbu historického domu z 19. století na hotel. Podle radnice Prahy 1 na to ale firma nemá povolení. Pokud ho společnost nedostane dodatečně, je možné, že úřad stavbu odstraní. Právníci deníku na zaslané otázky neodpověděli.

Respekt

Česko přispělo přes své členství v postsovětské Mezinárodní investiční bance na miliardový úvěr pro byznys ruské banky Vněšenkonombank. Od anexe Krymu je přitom na sankčním seznamu Evropské unie. Píše to týdeník Respekt.

Ruská banka byla jedním z věřitelů ocelárny Pilsen Steel, která je teď v insolvenčním řízení. Má totiž milionové dluhy u šesti stovek zaměstnanců, českých státních pojišťoven, soukromých firem a zmiňovaných bank. Do současné ekonomické situace se hutě a kovárny Pilsen Steel dostaly právě v době, kdy ji vlastnila zmiňovaná ruská banka. Týdeník to zjistil z insolvenčního řízení firmy.

Plzeňský krajský soud poslal hutě a kovárnu Pilsner Steel do konkurzu Číst článek

Hospodářské noviny

Čeští zbrojaři řeší, jak dosáhnout na eurodotace na obranu. Píšou to pondělní Hospodářské noviny. V Evropské unii proto vzniká nový fond, ve kterém má být v přepočtu 332 miliard korun na vývoj vojenských technologií. Peníze bude možné čerpat od roku 2021, získá je ale jen takový projekt, na kterém budou pracovat společnosti alespoň ze tří států Evropské unie.

Společnosti by se měly sdružit do konsorcií. Právě to by ale mohl být problém. České firmy s tím totiž podle informací deníku nemají na rozdíl od těch ze západních zemí moc zkušeností. Minulý měsíc ale Česko probralo možnost vytvoření konsorcia v rámci Visegrádu. Konkrétní projekt ale země ještě neřešily.

Mf Dnes

Nemocnice a kulturní instituce utrácí miliony z dotací na opatření proti teroristickým útokům, všímá si deník Mf Dnes. Platí z nich kurzy sebeobrany, vysílačky pro ostrahu nebo speciální videa testující schopnost personálu vnímat okolí.

Vláda na boj s terorismem uvolnila téměř 360 milionů korun. Z této částky už třeba ministerstvo kultury vyplatilo 34 milionů. Zažádalo si například Husitské muzeum v Táboře, folklorní festival ve Strážnici nebo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. Deník píše, že šance, že by zrovna na těchto akcích hrozil útok, jsou minimální.

130 let značení turistických tras. ‚Značky mají i v dnešní době smysl,‘ říká předsedkyně českých turistů Číst článek

Deník

Složení potravin u stejných výrobků se v Evropské unii skutečně různí. Ukázal to zatím nejrozsáhlejší test Evropské komise, kterou má exkluzivně k dispozici regionální Deník. Experti porovnávali složení celkem 1400 druhů potravin v 19 zemích unie. Test ale zároveň vyvrátil, že by lidé ve východních zemích jedli hůř než ti na západě.

Ze studie, kterou v pondělí zveřejní Evropská komise, vyplývá, že více než 30 procent nadnárodně působících výrobců ve stejných nebo téměř stejných obalech prodávalo zboží s různým složením. Což je věc, kterou teď kontrolní orgány národních států můžou na základě nové směrnice Evropské unie postihovat. Deník jako příklad uvádí bohaté země, kde jsou přesto některé potraviny méně kvalitní. To je třeba Dánsko.

Euro

Stále víc lidí tráví dovolenou v Česku. I díky propracovanému systému turistického značení, který letos slaví 130 let. Všímá si toho týdeník Euro. Českými turistickými značkami se inspirují po celém světě. Sami značkaři z Klubu českých turistů jezdí značit třeba do Brazílie nebo Gruzie.

Lidové noviny

Češi na svých vlastních zahradách pěstují stále více zeleniny a ovoce, všímají si Lidové noviny. Důvodem je kromě rostoucích cen v supermarketech i ekologie nebo lepší chuť.

Ze zeleniny nejvíc pěstují brambory. Loni jich na českých zahrádkách vyrostlo přes 130 tisíc tun. Lidé hodně pěstují taky okurky nebo rajčata, z ovoce jsou to pak jahody nebo rybíz. U nich v počtu tun dokonce předběhli tuzemské zemědělce.