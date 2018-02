Přehled tisku: platby do evropského rozpočtu, trik majitelů billboardů nebo roboti bankéři

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že za sedm let bude Česko takzvaným čistým plátcem do rozpočtu Evropské unie. Důvodem je bohatnutí České republiky, píše deník E15. Podle Práva majitelé billboardů u dálnic přišli s novým trikem, jak se vyhnout jejich odstranění. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:55 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice zaplavily billboardy s českou vlajkou – majitelé tak protestují proti jejich odstranění | Foto: facebooková skupina: DOPRAVNÍ-OMEZENÍ.cz

Právo

Majitelé billboardů u dálnic mají nový trik, jak se vyhnout jejich odstranění. Popisuje to deník Právo. Společnost Czech Outdoor na některé billboardy u dálnice D11 vylepila nápis „prodejní automat pomoci řidičům". Poutač by tak nemusel být vnímaný jako reklamní plocha. Podle Ředitelství silnici a dálnic by majitel i tak měl billboardy odstranit.

Místo aby mizely, objevily se nové. Nově mají reklamu na billboardech u dálnic České dráhy Číst článek

Lidové noviny

Lidové noviny si všímají přibývajících odpadků z obalů. Mezi lety 2009 až 2016 počet takového smetí v Česku narostl bezmála o třicet procent. Ministerstvo životního prostředí chce proto obaly výrazně omezit. Chystá osvětovou kampaň, která má lidi přimět ke změně spotřebitelského chování.

Regionální Deník

Stále víc pražských dětí se jako chodci stávají účastníky dopravních nehod. Informuje o tom regionální Deník. V loňském roce to byla stovka dětí. Polovinu nehod přitom zavinily samy děti. Podle policistů jsou školáci ohroženou skupinou. V dopravním provozu se totiž neumí pohybovat.

Ekonom

Bankéře nahrazují roboti. Tak zní titulek týdeníku Ekonom. V českých bankách třeba vyhodnocují, jestli si žadatel může dovolit platit hypotéku. V zahraničí lidem dokonce nabízejí investice do penzijních fondů. Bankám roboti přinášejí výhody, a tak kvůli nim některé banky oznámily propouštění.

Senát schválil výhody dárců krve a kostní dřeně, mohou si snížit daňový základ Číst článek

E15

Za sedm let bude Česko čistým plátcem do rozpočtu Evropské unie, informuje o tom deník E15. Podle ekonomů je důvodem bohatnutí Česka. Od vstupu do unie až dosud si přitom Česko každoročně přilepšilo o 50 miliard korun.

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES si všímá klesajícího počtu dárců krve. Během pěti let jich ubylo zhruba 50 tisíc. Nemocnicím se kvůli tomu snižují zásoby krve například pro případy hromadných nehod. Lékaři upozorňují, že Češi krev raději darují na komerční výrobu léku.