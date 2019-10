Přehled tisku: žaloba za předražené exekuce, chybějící kanalizace v Praze a zkrácené úvazky pro matky

Dlužníci se chystají podat správní žalobu na právníka Jana Ševčíka, který si při exekucích účtoval neoprávněné úkony, píší Hospodářské noviny. Regionální Deník upozorňuje, že tisícům Pražanů chybí kanalizace. Někde nevybudovali ani metr za několik let. Matky dětí od 6 do 18 let pracují více než v jiných zemích. Řešením by mohla být větší nabídka zkrácených úvazků, píše Právo. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:13 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matky dětí od 6 do 18 let pracují více než v jiných zemích. | Foto: janeb13 | Zdroj: Pixabay License

Mf Dnes

Dagmar Havlová chce na Hrádečku na Trutnovsku stavět hotelový resort. Tématu se věnuje Mf Dnes. Má tam vzniknout hotelový resort, muzeum Václava Havla a parkoviště. Havlová se ke svému záměru nevyjádřila. Žádost o změnu územního plánu ale potvrdil úřad v Trutnově. Václav Havel by v sobotu oslavil třiaosmdesáté narozeniny. V Brně mu odhalili třicátou lavičku Číst článek

Informace o vzniku Resortu Hrádeček potvrdila také starostka městyse Mladé Buky Lucie Potůčková. Prvotní návrh od paní Havlové byl, že na místě vznikne parkoviště a zázemí, které by sloužilo k uctění památky pana Václava Havla.

I s ubytováním starostka souhlasí a bude podporovat rozvoj Hrádečku. Potůčková ale zároveň chce, aby byly stavby rozumné a nevznikly tam velké apartmány.

E15

Sazby úvěrů na bydlení se příští dva roky nezvednou. Zůstanou na úrovni kolem současných 2,5 procenta. Podle deníku E15 to potvrzují ekonomové i banky. Trh s půjčkami na bydlení totiž oproti dvěma předchozím letům zhruba o pětinu propadl a hypoteční banky pro zvyšování sazeb nemají už téměř prostor.

Banky počítají, že v následujících měsících zůstanou půjčky stabilní. Některé dokonce uvádějí, že by mohlo dojít i k mírnému poklesu. Přinejmenším dlouhou pauzu ve změnách úroků potvrzují také ekonomové. Podle hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka se nejbližší dva roky nebude dít se sazbami České národní banky nejspíš nic.

Hospodářské noviny

Dlužníci při exekucích platili o stovky milionů korun víc, než měli. Věc šetří komora exekutorů. Tak zní titulek Hospodářských novin. Právník Jan Ševčík si v desetitisících případech účtoval úkony, které neměl. Celková suma se u každého dlužníka navýšila téměř o pět tisíc korun. Celkem si tak Ševčík přilepšil podle odhadů zhruba o půl miliardy. Dlužníci na něj teď chystají podání správních žalob.

Regionální Deník

Tisícům Pražanů chybí kanalizace. Upozorňuje na to Regionální deník. Kanalizace se přitom v Praze buduje od 17. století.

Letos by se zprovoznění měli dočkat obyvatelé části Suchdola, chystají se projekty pro Cholupice, Točnou a Radotín. Domy bez odvodu odpadní vody teď mají jímky nebo domovní čistírny.

Deník N

Pražský magistrát chce ulevit centru města, které je přeplněné auty. Deník N uvádí, že parkování považuje vedení města za příliš levné. První kroky už chystá Praha 1, chce snížit počet parkovacích míst nebo zdražit povolení.

V Praze je v rámci zón placeného stání podle aktuálních dat Technické správy komunikací 103 tisíc parkovacích míst, vydaných oprávnění je ale více než 121 tisíc. Dalších pět tisíc mají carsharingové vozy a elektromobily, které mohou po celé Praze parkovat zdarma. Praha 1 to chce řešit zdražením parkovacích karet pro podnikatele. Také chce zrušit hodinové stání v modrých zónách.

Právo

Ženy, které vychovávají děti ve věku 6 až 18 let pracují mnohem víc než drtivá většina žen v ostatních zemích Evropy. Radost z toho ale podle údajů v Právu nemají. Raději by pracovaly jen na zkrácený úvazek. Nelíbí se jim, že nemají dost času na děti ani na partnera.

S množstvím stráveného času se svými dětmi není spokojená víc něž polovina rodičů školáků. A jen podle třetiny je v pořádku čas, který tráví se svým partnerem. Situaci by podle Národního centra pro rodinu zlepšila větší nabídka zkrácených úvazků. Tenhle typ zaměstnání by chtěly dvě třetiny matek s dětmi do 6 let. Současný trh ale jejich požadavky nedokáže naplnit.