Přehled tisku: dražší elektřina, fungování trollí farmy na facebooku a online aukce finanční správy

Na podzim se kvůli zvyšování cen na burzách opět zdraží elektřina, píše Deník E15. Redaktor Deníku N se dostal do skupiny tzv. trollů, kteří na facebooku šíří dezinformace. Podařilo se mu některé vyslechnout a popsat, jak komunita funguje. Finanční správa na svém webu spustila online aukce zabaveného majetku. Systém může za zájemce i sám přihazovat. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 24. září 2019

Deník N

Na českém facebooku spolu bojují dvě skupiny. Obě používají hashtag #jsmetu. Jedna ale chce kultivovat internetové diskuze, v druhé se naopak organizují trollové. Právě do této uzavřené skupiny se dostal redaktor Deníku N a zjišťoval, jak komunita funguje.

Trollové si na facebookové skupině navzájem vyměňují tipy na vhodné cíle a používají přitom stejný hashtag #jsmetu, kterým se původně svolávali lidé, kteří chtěli internetové diskuze kultivovat. Trollové se pak zaměřili třeba na organizaci Greenpeace, která zveřejnila příspěvek o přípravách na klimatickou stávku. Podobně ale přistupují i k osobnostem nebo pořadům České televize a dalších.

E15

Na podzim zdraží elektřina, upozorňuje na to deník E15. Meziročně totiž cena elektřiny na burzách stoupla o skoro 12 a půl procenta. To se promítne i do koncové ceny. Řada domácností si připlatí desítky až stovky korun měsíčně.

Zvednout některé ceníky se chystají například společnosti E.On a Bohemia Energy. Navýšení cen má být pozvolné. Kvůli vysoké spotřebě to ale nejvíc pocítí lidé, kteří elektřinou topí. Oproti tomu Pražská energetika zdražovala o pět procent už na začátku roku a její klienti tak už letos zůstanou na stejné ceně, srovnává deník E15.

Regionální Deník

Za posledních 15 let v Česku ubylo matek, které svoje dětí kojí. Zatímco v roce 2013 jich kojilo 91 procent, teď je to okolo osmdesáti procent. Podle Deníku je důvodem často špatný přístup personálu v porodnicích. 98 procent žen totiž kojení považuje za důležité.

S nedostatečnou podporou při kojení se podle ministerstva zdravotnictví setkala v porodnici každá šestá maminka. Jedna z nich Deníku například popsala, že jí zdravotní sestra nadávala, že kojí moc dlouho. Další se setkala s negativními komentáři na svá prsa. Ministerstvo zdravotnictví proto zřídilo Národní komisi pro kojení, která má dohlédnout třeba na to, aby matky v každé porodnici mohly kojit nejpozději do půl hodiny po porodu.

Hospodářské noviny

Finanční úřad začal v září majetek zabavený dlužníkům prodávat v elektronických dražbách. Chce tak do aukcí přilákat víc lidí. Doteď se totiž museli zájemci o odkup účastnit dražeb osobně na úřadě. Podrobnosti se dočtete v Hospodářských novinách.

Finanční správa zatím rozjela na svém webu jen zkušební nabídku s předměty, které prodává středočeské finanční ředitelství. Vyšší počet účastníků si úřad slibuje u dražeb nemovitostí a aut. Právě o ty měly často zájem realitní kanceláře a autobazary.

V online systému na webu úřadu si dražitelé můžou nastavit například limitní částku, kterou je za danou věc ochotný zaplatit. Systém za něj pak automaticky přihazuje, takže ani nemusí být v dobu dražby přihlášený, vysvětlují Hospodářské noviny. Zájemci o dražby se ale musí nejdřív osobně dostavit na finanční úřad s občanským průkazem a zaregistrovat se.

Právo

Vojáci dál čekají na nákup nových neprůstřelných helem. Tématu se věnuje se Právo. Ministerstvu obrany se totiž nepodařilo dokončit od roku 2015 už čtvrté výběrové řízení. Naposledy neprošly vybrané helmy vojskovými zkouškami a generální štáb tak teď musí improvizovat.

Armáda chtěla od helem nejen ochranu proti střelám, ale taky proti pádu tvrdých předmětů. V zastavěných oblastech totiž na vojáky padají často cihly a kameny. Helmy od zbrojařské společnosti STV Group ale vojskovými zkouškami neprošly, protože nebyly dost komfortní. Ministerstvo obrany tak oslovilo firmu Argun, která v tendru skončila druhá. Dodávka se tak protáhne o rok. Jenže vojákům v misích už dochází u přileb životnost, jak upozorňuje Právo.