Přehled tisku: sdílení dezinformačních webů, konec smrkových lesů a neschopnost dětí poskytnout první pomoc

Každé tři vteřiny někdo na Facebooku nasdílí, okomentuje nebo dá lajk některému z dezinformačních webů, odhaluje analýza pro server Aktuálně. Podle České školní inspekce by se jen dvě pětiny dětí pokusily oživovat zraněného, píší Lidové noviny. A také rozhovor deníku Euro o současném stavu české armády s předsedou Vojenského výboru NATO Petrem Pavlem. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 11. prosince 2017

Mladá fronta Dnes

Ministerstvo zemědělství sleduje nejnižší ceny potravin. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Úřad tím chce ověřit, jestli zboží z dovozu přispívá ke zdražení, nebo ke snížení průměrných cen na trhu. Stát za sledování cenovek zaplatí přes 130 tisíc korun.

Respekt

Týdeník Respekt píše o konci smrkových lesů na severní Moravě. Nízký Jeseník totiž zažívá historicky nejhorší kůrovcovou kalamitu, jakou Česko zažilo. Jen letos tam lesníci museli vytěžit pětkrát víc dřeva než obvykle. Podle nich je ale důvodem nejen extrémní sucho před dvěma lety, ale i pomalé odstraňování napadených stromů.

Euro

Česká armáda se vyvíjí správným směrem, ale pomalým tempem. V rozhovoru pro týdeník Euro to řekl předseda Vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel. Podle něj je za tím nedostatečné financování a modernizace. Bude tak prý složité splnit závazek dávat na obranu země dvě procenta HDP do roku 2024.

Lidové noviny

Většina dětí by selhala při poskytnutí první pomoci – takový je titulek Lidových novin. Podle nich zvládnou maximálně zavolat záchrannou službu. Jen dvě pětiny by se pokoušely oživovat zraněného do příjezdu sanitky. Vyplývá to z testů České školní inspekce. Inspektoři proto zvažují změnu vzdělávacích osnov.

Deník

Praha je podle regionálního Deníku na pokraji epidemie HIV. Vir má v metropoli každý patnáctý gay a problémem se nově stávají i heterosexuální muži. Důvodem je nejen anonymita velkoměsta, ale i turisté z jiných zemí, kde je nákaza běžnější než v Česku.

Právo

Evropským rostlinám se podařilo osídlit 93 procent souše po celém světě. Píše o tom deník Právo. Podle výzkumu českých vědců se květiny do různých koutů planety dostaly nejen v květináčích, ale i jako semínka náhodně zachycená třeba v kontejnerech se zbožím.

Hospodářské noviny

Konspiračním zprávám se v Česku daří – to je titulek Hospodářských novin. Na Facebooku v tuzemsku tak každé tři vteřiny někdo nasdílí, okomentuje nebo dá lajk některému z hlavních dezinformačních webů. Ukazuje to analýza pro Aktuálně.