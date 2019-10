Přehled tisku: falešné průjmy, odškodnění cestovek i přísnější pravidla pro pokusy na zvířatech

Hospodářské noviny informují o rostoucím počtu případů, kdy lidé po návratu z dovolené v Egyptě pojišťovnám nahlásili, že měli střevní potíže, i když to nebyla pravda. Falešné průjmy podle deníku pojišťovny stály miliony. Právo píše pak píše o tom, že vojenská policie by mohla získat pravomoc k likvidaci dronů. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boeing B-737 MAX8 společnosti Smartwings v Mladé Boleslavi v roce 2018. | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Cestovní kanceláře začínají řešit, jestli dostanou odškodnění kvůli uzemnění letadel Boeing. Tématu se věnuje Mf Dnes. Peníze by mohly dostat hlavně od společnosti Smartwings, která zajišťuje lety pro většinu českých cestovních kanceláří. Oficiálně ale žádná z nich zatím po Smartwings odškodné nepožaduje.

Problémy kvůli uzemnění boeingů vznikly třeba cestovní kanceláři Blue Style. Ta musela části klientů zaplatit dopravu na jiné letiště. Na dovolenou totiž sice mohli odletět, ale z jiného místa než bylo původně v plánu. Někteří klienti pak dokonce na dovolenou museli odletět později nebo se naopak museli vrátit dřív. Podobné nepříjemnosti řešila třeba taky cestovní kancelář Fischer.

Jestli ale kanceláře budou kompenzace po Smartwings požadovat, není podle Mladé fronty dnes jisté. Nechtějí prý ohrozit dobré vztahy s touto společností. Firmě Smartwings navíc uzemnění Boeingů také způsobuje potíže - měsíčně má kvůli němu ztráty v řádech desítek milionů korun.

Hospodářské noviny

Falešné průjmy stály pojišťovny miliony. To je titulek středečních Hospodářských novin. Ty píšou, že stovky lidí pojišťovnám nahlásily, že měly v Egyptě střevní potíže, i když to nebyla pravda. Někteří prý takto podváděli dokonce i opakovaně. Policie teď zjišťuje, kdo pojistné podvody organizoval.

Na možný problém upozornily pojišťovny. Ty začaly před časem evidovat, že přibývá lidí, kteří po návratu z Egypta nahlásili, že se tam museli nechat ošetřit kvůli střevním problémům. Třeba u jedné z nejmenších českých pojišťoven Vitalitas počet takových událostí narostl dokonce pětinásobně. Některé z pojistných podvodů už projednaly soudy - část lidí dostala podmínku, někteří uhradili škodu a jejich stíhání podmínečně skončilo.

Deník

Pravidla pro pokusy na zvířatech možná budou přísnější. Upozorňuje na to Regionální deník. Ministerstvo zemědělství chce prosadit, aby vědci povinně používali především jiné metody než testy na zvířatech. Například laboratorní myši by pak mohly využít až v případě, že by nebyla jiná možnost.

Regionální deník píše, že pokusy na zvířatech se v současnosti používají mnohem častěji, než je potřeba. Vědci by prý mohli víc pracovat třeba s počítači nebo s orgány z jatek. Podle statistik ministerstva zemědělství se v Česku aktuálně k pokusům každý rok použije asi čtvrt milionu zvířat. Většinou jde o myši a ryby.

Právo

Vojenští policisté možná budou moct ničit drony. Tématu se věnuje dnešní deník Právo. Zařízení by mohli zneškodnit v případě, že by třeba hrozil teroristický útok dronem. Teď podobnou pravomoc nemá nikdo, dokonce ani státní policie.

Aby vojenští policisté mohli na drony střílet, musí ale nejdřív začít platit novela zákona o Vojenské policii. A ta je teprve v připomínkovém řízení, pak by ji ještě musela schválit vláda a parlament. Zatím není jasné, jak by policisté drony ničili - v Japonsku se k tomu používají třeba speciální sítě, ve Francii nebo Itálii s tím pak pomáhají vycvičení orli.