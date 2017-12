Přehled tisku: flirtování na pracovištích, hazard zdravotníků se zdravím i Google trendy

V sobotních novinách se dočtete o nejvyhledávanějších slovech na internetu. Přehled sestavila Mladá fronta DNES. Deník Právo informuje o průzkumu agentury STEM/MARK, který se zabývá flirtováním Čechů na pracovištích. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:31 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hazard se zdravím: část sester nepoužívá ochranné rukavice, to je titulek regionálního Deníku. Ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES bilancuje uplynulý rok a věnuje se mimo jiné i celosvětově nejvyhledávanějším slovům na internetu. Podle deníku žebříček s názvem „Trendy Googlu 2017“ poměrně přesně ukazuje, jaké lidstvo doopravdy je. Například tím, že nejvyhledávanějším postupem bylo to, jak si vyrobit sliz. Z osobností vyhledávali lidé na internetu nejvíc amerického televizního moderátora Matta Lauera. Ten je jedním z mužů, které odhalila kampaň #MeToo namířená proti sexuálnímu obtěžování žen.

Regionální Deník

Hazard se zdravím: část sester nepoužívá ochranné rukavice, to je titulek regionálního Deníku. Podle průzkumu Aesculap Akademie rukavice nenosí čtyři procenta zdravotníků. Můžou tak přenést infekci na pacienta nebo ohrozit sami sebe. A to například nebezpečnou žloutenkou. Šetření se zúčastnilo přes 1700 zaměstnanců nemocnic a přes 500 studentů zdravotnických škol. Kromě rukavic je dalším nedostatkem podle regionálního Deníku i nenošení ochranného pláště, brýlí nebo roušky. V průzkumu o nich mluvilo jen 90 procent zaměstnanců a zhruba 70 procent studentů.

Právo

Flirtování na pracovišti si vyzkoušelo podle deníku Právo 94 procent Čechů. Noviny citují průzkum agentury STEM/MARK a upozorňují na to, že zhruba třetina manželů se seznámila právě v zaměstnání. V práci vzniká i většina nevěr a krátkodobých vzplanutí. Je to totiž ideální místo pro seznámení - týdně v práci strávíme průměrně přes 40 hodin, v reálu je to ale často i více. Podle deníku Právo jsou čeští zaměstnavatelé ke vztahům na pracovišti tolerantní.