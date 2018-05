Přehled tisku: Příliš drahý mobilní internet a nevyčerpané dotace na obědy

E15

V byznysu spojeném se zaváděním nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat (GDPR) se točí miliardy. Všímá si toho deník E15. Podle něj nabízejí předražené služby spojené s přípravou GDPR hlavně IT firmy a právníci. Za několik stovek je tak k dostání brožura, hodina konzultací stojí i dva tisíce. Ne všechny služby ale přinášejí podle E15ky svým zákazníkům kýžený efekt.

Školní jídelny vyhodí jídlo za dvě miliardy. Je problém jen u žáků? Číst článek

Mladá fronta DNES

Ministerstvo práce a sociálních věcí nenachází využití pro dotace na školní obědy, téma pro Mladou frontu DNES. Z evropských fondů bylo na obědy sociálně slabých dětí vyčleněno čtyři sta milionů korun, ministerstvo jich ale zatím vyčerpalo jenom šedesát pět. Pět krajů se do projektu na dotaci školních obědů ani nezapojilo. Například středočeský kraj se ale brání tím, že rozdělování příspěvků na obědy je pro ně administrativně náročné. Zároveň ministerstvo práce a sociálních věcí neposkytuje krajům žádné finanční prostředky na řízení projektu.

Lidové noviny

Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi, to je titulek Lidových novin. Kůrovcem nakažené dřevo se totiž často převáží z jednoho konce republiky na druhý. A to nejen kvůli ceně výkupu dřeva, ale také kvůli naplněným skladům v okolí napadených lesů. K očistě dřeva přitom dochází až v cílovém skladišti. Nákaza kůrovcem se tak může podle článku přesunout ze severní Moravy i do zbytku republiky.

Hospodářské noviny

Češi za internet v mobilu platí třetí nejvyšší částku z občanů Evropské unie. Jak uvádí Hospodářské noviny, cena internetu se stává i politickým tématem. Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že jsou současné ceny mobilních dat pro něj nepřijatelné a vláda by se měla zasadit o jejich snížení. Po zohlednění různé kupní síly unijních států zaplatí Češi za jeden gigabyte /gigabajt/ dat průměrně 132 korun. Finové, kteří mají nejlevnější mobilní internet v Evropě, za stejný objem dat zaplatí skoro o šestkrát méně.

Zeleným zákalem trpí statisíce Čechů. Může způsobit i slepotu Číst článek

Deník

Opuštěné vozy dlouhé roky zabírají parkovací místa v pražských ulicí. Jejich rychlému odtahu ale zabraňuje komplikovaný zákon o pozemních komunikacích, informuje Deník. Novela z roku 2016 totiž za vrak označuje jen auto, kterému chybí nebo má rozbité podstatné části konstrukce. V praxi to znamená, že autu musí chybět motor, pohon, část karoserie, nebo kola. Letos bylo dosud nahlášeno téměř devět stovek nepojízdných aut, odtaženo jich ale bylo jenom třicet. Minulý rok odstranil magistrát hlavního města čtyřicet šest vraků.

Právo

Nová aplikace ulehčí život slepým a slabozrakým. O novinku se zajímá deník Právo. Aplikace, kterou vytvořili vývojáři z Brna pro svého kamaráda, okamžitě přečte a určí hodnotu bankovky. Tu pak uživateli buď nahlas přečte, nebo dá vědět pomocí vibrací. Aplikace zatím umí rozeznat koruny a také eura, další měny jsou v plánu. Podle Práva je zatím světovým unikátem.