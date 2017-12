Přehled tisku: nové ruční granáty, maximální věk člověka i chybějící turisté v Česku

Česká armáda v současné době používá univerzální ruční granáty URG vzor 86 a zbytky obranných ručních granátů F1. Teď ale dostane nové. Tiskárna volebních lístků pro prezidentské volby je neklidná z dlouhého rozhodování Nejvyššího správního soudu. A v neposlední řadě zprávy o programu Nová zelená úsporám. Sobotní přehled tisku pro vás připravil Radiožurnál. Praha 6:20 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věk dožití se prodlužovat bude, ale ne donekonečna - zastaví se na 125 letech. | Foto: Cristina Gottardi | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mladá fronta DNES

Sobotní Mladá fronta DNES si všímá, že díky programu Nová zelená úsporám můžou lidé získat od státu na pořízení střešní elektrárny polovinu nákladů, a to až do výše 150 tisíc korun. V Česku si fotovoltaické panely letos pořídily stovky lidí.

Lidové noviny

Nejistota kolem konečného počtu prezidentských kandidátů znervózňuje tiskárnu volebních lístků Moravia Press. Obává se totiž, že nestihne vytisknout volební lístky pro prezidentskou volbu. Všímají si toho Lidové noviny. Tiskárna se kvůli tomu obrátila na Nejvyšší správní soud s dotazem, jestli nemůže svoje rozhodnutí urychlit.

E15

Nové ruční granáty za 200 milionů korun armádě dodá Česká zbrojovka, jejich výrobu ale bude mít na starosti německá firma. Zjistil to zpravodajský server E15. Ve výběrovém řízení byly dohromady čtyři firmy včetně české STV Group, která chtěla obnovit výrobu granátů v Poličských strojírnách.

Deník

Lidé se nedožijí více než 115 let. Spočítali to analytici Ústavu zdravotnických informací a statistiky. U Čechů to navíc nebude dřív než v příštím století. Podle regionálního Deníku se průměrný věk dožití taky bude zvedat stále pomaleji. Zatímco v příštích třiceti letech se zvýší o sedm let, na konci tohoto století budou Češi umírat v průměru o deset let později.

Právo

Nová německá trať pro rychlovlaky nejspíš připraví Českou republiku o část turistů. Sníží se totiž počet návštěvníků z Asie. Ti, kteří si kupovali letenky do Vídně, se dosud přesouvali do Německa přes Prahu. Teď si ale zřejmě vyberou dopravu rychlovlakem. Cestování z Berlína do Vídně je díky vysokorychlostnímu železničnímu koridoru o půl hodiny kratší než trasa vedoucí přes Česko. Tématu se věnuje deník Právo.