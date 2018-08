Přehled tisku: hádky v družstvu Svatopluk, ochrana půdy Ústavou nebo parkování u nádraží

Ve středečním českém tisku se dočtete, že lidé ze Stavebního a bytového družstva Svatopluk se hádají o peníze. Každý družstevník měl dostat 100 000 korun, které získalo družstvo v konkurzu, ale většina neviděla ani korunu, píše to Mladá Fronta DNES. Půdu by podle Hospodářských novin měla nově chránit Ústava. Většina je totiž ve špatném stavu. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domy v Horoměřicích, z nichž se musí družstvo Svatopluk do měsíce vystěhovat. | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

E15

Nová aplikace urychlí obyvatelům Prahy pohyb po městě. Dočtete se o tom v deníku E15. Aplikace Fuzee uživatelům naplánuje nejlepší trasu za využití městské hromadné dopravy a bikesharingové služby Rekola. V testovacím provozu ušetřila cestujícím asi 25 minut týdně.

Mf Dnes

Lidé ze Stavebního a bytového družstva Svatopluk, kteří přišli o své finance v kauze H-System, se teď hádají o další peníze. Píše to Mf Dnes. Konkrétně jde o více než 40 milionů korun, které dostalo družstvo z konkurzu. Peníze si měli rozdělit všichni družstevníci, každý měl dostat v průměru sto tisíc korun. Někteří ale dodnes neviděli ani korunu.

Regionální Deník

Přijet k nádraží autem a zaparkovat bude v řadě měst jednodušší než doteď. Počet parkovacích míst rozšiřují České dráhy. Podle regionálního Deníku je jich už od začátku srpna po celé republice o 400 víc. V desítkách měst mají vzniknout další.

Hospodářské noviny

Půdu by mohla chránit Ústava, jak píšou v titulku Hospodářské noviny. Většina tuzemské půdy je ve špatném stavu - nevsakuje dostatečně vodu a trpí erozí. Problémem jsou i zábory půdy pro stavební účely. Ministerstvo zemědělství chce proto zakotvit ochranu půdy do ústavy, stejně jako je to s vodou.

Právo

Na výslechu kvůli kauze pražských nemocnic byl i místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek z ČSSD. Zjistilo to Právo. To píše, že podle policistů měl spolupracovat s obviněným podnikatelem Tomášem Horáčkem. Hodek obvinění odmítá.