Přehled tisku: možný odchod českých vojáků z Afghánistánu i útoky na účty výzkumníků

Na účty výzkumníků tuzemských vysokých škol se zaměřili hackeři. Tématu se věnuje sobotní Mf Dnes. Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) v rozhovoru pro deník Právo uvádí, že v případě odchodu amerických vojáků z Afghánistánu odejdou i ti čeští. Tématem Deníku je přemnožení toulavých koček. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 9. února 2019

Právo

Ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO oznámil, že pokud se z Afghánistánu stáhnou vojáci Spojených států, odejdou i ti čeští. Šéf rezortu to prohlásil v rozhovoru pro deník Právo.

Mf Dnes

Hackeři se zaměřili na účty výzkumníků českých vysokých škol. To je téma Mf Dnes. Můžou se tak dostat třeba ke znalostem o dronech nebo efektivnějším pěstování obilí. Útočníci své útoky pečlivě plánují a snaží se získat přihlašovací údaje například pomocí podvodných e-mailů. Na akademické půdě se podle expertů pohybují i čínští hackeři.

Deník

V Česku se přemnožily toulavé kočky, píše regionální Deník. Útulky je nezvládají přijímat a jen malá část měst a obcí nabízí kastrační programy. Vyplývá to z první kastrační mapy. Podle veterinářů kočky můžou během svého plodného života přivést na svět kolem stovky mláďat.

Lidové noviny

České matky mají dlouhou rodičovskou dovolenou, a to se negativně odráží v jejich profesní kariéře. Tématu se věnují sobotní Lidové noviny. Ženy zůstávají s dětmi doma zhruba tři roky. K dřívějším návratům do zaměstnání jim nepomáhají ani firmy – není to pro ně perspektivní.