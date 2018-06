Přehled tisku: návrat Haška a Škromacha, drahá elektřina nebo filtr na pacienty

V českém tisku se v úterý dočtete, že sociální demokraté Michal Hašek a Zdeněk Škromach se nejspíš vrátí do vysoké politiky. Bývalý hejtman jihomoravského kraje by měl působit na ministerstvu zemědělství a exsenátor na ministerstvu práce a sociálních věcí. Píše to deník Právo. Teplé počasí podle Lidových novin zdražuje elektřinu. Může za to vyšší spotřeba a málo vody. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:42 12. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Škromach z ČSSD | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Nemocnice si zřídí „filtr" na pacienty - to je téma Mladé fronty DNES. Stát chce totiž zavést celostátní síť urgentních příjmů a přesunout do nich pohotovosti. Lékaři v nich budou třídit pacienty podle závažnosti. Ministerstvo zdravotnictví tak chce zamezit zneužívání urgentů.

Lidové noviny

Teplé počasí zdražuje elektřinu - všímají si toho Lidové noviny. V horku totiž klimatizace zvyšují její spotřebu a vodní elektrárny jí kvůli suchu vyrobí méně. Třeba ČEZ kvůli tomu zhruba polovině zákazníkům naúčtuje za červen průměrně o čtyři procenta vyšší cenu. Podobně si připlatí taky klienti dalších společností - třeba Pražské energetiky.

Hospodářské noviny

Výběr peněz u pokladen bude od července stejný jako z bankomatu - informují o tom Hospodářské noviny. Karetní společnosti totiž zjednoduší takzvanou službu cash back. Nově si při jakémkoliv nákupu v některých prodejnách vyberete až tři tisíce korun.

Regionální Deník

Z českých polí mizí brambory, ale zbytek světa jich pěstuje víc a víc - všímá si toho regionální Deník. Bramboráři to chtějí změnit. Vyřešit by to měl třeba fond, který by pěstování brambor podporoval podobně jako fond na výrobu vína.

Právo

Sociální demokraté Michal Hašek a Zdeněk Škromach se nejspíš vrátí do vysoké politiky - informuje o tom deník Právo. Bývalého hejtmana jihomoravského kraje Haška si chce na ministerstvo zemědělství přivést Miroslav Toman, kterého ČSSD nominovala do společné vlády s hnutím ANO. Exsenátor Škromach by měl zase pomáhat s důchodovou reformou případnému ministrovi práce a sociálních věcí Petru Krčálovi.