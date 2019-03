Přehled tisku: méně peněz z hazardu, výročí vstupu do NATO i kiwi na českých zahrádkách

E15

Stát na daních z hazardu získává méně peněz. Vyplývá to z údajů, které má k dispozici deník E15. Podle něj loni výnosy meziročně klesly o tři miliardy. Ministerstvo financí navíc odhaduje, že stát méně peněz na dani z hazardu vybere taky letos.

Kasino se 150 automaty a žádné jiné. Obec u Brna slíbila hazardní firmě, že k sobě 20 let nepustí konkurenci Číst článek

Regionální Deník

Na zahrádkách českých pěstitelů se začínají objevovat neobvyklé plodiny. Podle regionálního Deníku jde třeba o kiwi, indické okurky nebo štěrbáky - tedy odrůdu salátu. Zahrádkáři se taky začínají vracet k plodinám, které byly běžné v minulosti.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny se ve většině pondělního vydání věnují dvacátému výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Připomínají třeba, za jakých okolností země do NATO vstupovala nebo to, jak se aliance mění v posledních letech.