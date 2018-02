Přehled tisku: insolvenční správkyně Horová, hranice okresů nebo Barrandovské terasy

V českém tisku se ve středu dočtete, že insolvenční správkyně Helena Horová nesmí vykonávat své povolání. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zamítl její stížnost. Píše to deník E15. Hranice některých okresů by se podle Lidových novin mohly změnit. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovské terasy vizualizace | Foto: Kuba & Pilař architekti

E15

Insolvenční správkyně Helena Horová dál nesmí dělat svoji práci. Deník E15 zjistil, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO zamítl její stížnost proti rozhodnutí ministerstva. To Horové činnost pozastavilo, protože ji začala stíhat policie.

Mladá fronta DNES

Mladá fronta DNES připomíná, že stavba slavného prvorepublikového zábavního areálu Barrandovské terasy začala přesně před devadesáti lety. Až donedávna areál chátral. Předloni ale začala jeho rekonstrukce. Hotová by mohla být za dva roky.

Hospodářské noviny

Andrej Babiš z hnutí ANO bude muset poslancům bezpečnostního výboru vysvětlit, proč chtěl po šéfovi GIBS Michalu Murínovi, aby rezignoval. Podle Hospodářských novin jednání sněmovního bezpečnostního výboru svolal jeho předseda Radek Koten z hnutí SPD. Podle deníku Koten neví, proč je pro premiéra v demisi Murínův odchod od GIBS tak důležitý.

Lidové noviny

Hranice některých okresů by se mohly změnit. Na rozhodnutí vlády upozorňují středeční Lidové noviny. Změna by se mohla týkat 33 obcí a dvou pražských městských částí. Nově by patřily do jiného okresu než teď.

Právo

Firmy si hlídají zdraví zaměstnanců. To je titulek deníku Právo. Ten píše o tom, že firmy stále častěji kontrolují, jestli zaměstnanci nechodí do práce nemocní. Pokud jsou třeba nachlazení, nabízí jim často možnost pracovat z domova.