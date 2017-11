Přehled tisku: zakázané tlumiče na zbraně i příliš drahá orná půda

E15

Investoři ztrácí zájem o nákupy zemědělské půdy. Všímá si toho deník E15. Podle něj je teď orná půda tak drahá, že investice do ní skoro nejsou výdělečné. Kvůli suchému počasí navíc v minulých letech klesaly výnosy plodin. Metr čtverečný pole teď stojí v průměru 15 korun. Ještě před pěti lety za čtverečný metr půdy majitelé chtěli v průměru asi osm korun, tedy asi polovinu současné průměrné ceny. Kvůli stále vyšším cenám se teď podle deníku E15 investoři víc zaměřují třeba na pěstování takzvaných biopotravin.

Hospodářská půda výrazně zdražuje. Přesto o ni mají zemědělci velký zájem Číst článek

Lidové noviny

Na sídlišti v pražské Písnici od Nového roku vzrostou nájmy v průměru o 40 procent. Píšou o tom Lidové noviny. Sídliště roky patřilo polostátní firmě ČEZ. Ta ho letos prodala firmě CIB Group, která o zvýšení nájmů rozhodla. A to i přesto, že ČEZ obyvatelům Písnice sliboval, že za bydlení víc platit nebudou. Lidem z Písnice slibovali pomoc taky politici - třeba předseda ANO Andrej Babiš nebo ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Podle Babiše už ale teď stát asi nájemníkům pomoct nemůže.

MF Dnes

Nejen zlato nebo akcie, ale taky kabelky můžou sloužit jako investiční prostředek. Všímá si toho dnešní Mladá fronta Dnes. Ta píše, že některé luxusní kabelky můžou svým majitelkám nebo majitelům zajistit až 15procentní roční výnos. Zájem o ně má totiž hodně lidí a ti jsou schopni za ně zaplatit i víc než kolik chce výrobce. Týká se to třeba kabelky nazvané Birkin, kterou vyrábí francouzská módní firma Hermes. Její cena za posledních 35 let vzrostla pětinásobně. Teď za ni zájemkyně v bazarech zaplatí kolem 200 tisíc korun.

Deník

Desítky lidí podle regionálního Deníku nejspíš přijdou o zbrojní průkaz, protože koupili zakázané tlumiče. Poslal jim je podnikatel z Třince, který ale na výrobu zbraní údajně neměl povolení. Policisté ho obvinili z nedovolaného ozbrojování a soud ho pak poslal do vazby. Kromě zakázaných tlumičů muž podle vyšetřovatelů vyráběl taky střílející tužky. Poté, co ho kriminalisté zatkli, dostali se k seznamu lidí, kteří od něj údajně zakázané zboží koupili.

Zkoušky u zbrojního průkazu budou sjednocené a objektivnější, schválila vláda Číst článek

Hospodářské noviny

Maďarské úřady vyšetřují tamní pobočku českého e-shopu Mall. Podle Hospodářských novin se měla zapojit do daňového podvodu, při kterém Maďarsku vznikla škoda v přepočtu skoro 370 milionů korun. Podle mluvčího Mallu Jana Řezáče pravděpodobně pochybil jeden obchodní zástupce maďarské pobočky e-shopu. Řezáč doplnil, že služby e-shopu v Maďarsku jsou teď kvůli razii částečně omezené, doplnil ale, že v dalších zemích - tedy i v Česku - e-shop Mall funguje bez problémů.

Právo

Policie hledá firmy, které by čistily byty od pervitinu. Zjistil to deník Právo. Při výrobě drogy totiž vznikají škodlivé látky, které se můžou v bytových domech šířit třeba stoupačkami nebo zůstávají v omítkách. Látky spojené s výrobou pervitinu můžou způsobovat třeba ekzémy, ale taky poruchy jater nebo dýchání. Policie poprvé firmu na čištění bytů hledala poprvé v roce 2015, do výběrového řízení se ale tehdy nikdo nepřihlásil.