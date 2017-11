Přehled tisku: 12 miliard za mazlíčky, české pivo ve světě a odstupné pro poslance Bendla

E15

Více než sto poskytovatelů nebankovních půjček čeká skoro tři čtvrtě roku na licenci od České národní banky. Píše o tom čtvrteční vydání deníku E15. Licenci musí mít kvůli zákonu o spotřebitelském úvěru, který platí od března. Firmy, které půjčky poskytovaly dřív, je zatím můžou nabízet dál v takzvaném přechodném období. Problém ale mají společnosti, které se rozhodly na trh vstoupit, poté co zákon začal platit. Přechodné období se jich totiž netýká a nemůžou tak začít podnikat dřív, než jim centrální banka dá licenci.

Češi dluží poprvé v historii přes dva biliony korun. Peníze si půjčují především na bydlení Číst článek

Mladá Fronta Dnes

Vinaři hledají využití pro slupky, které zůstane po vylisování hroznů, všímá si toho deník Mladá fronta Dnes. Část majitelů vinic slupky suší, pak jimi krmí žížaly, které následně provzdušňují půdu ve vinohradech. Do zeminy se pak lépe vsakuje voda a vinaři jí nemusí tak často hnojit. Takzvané matoliny - tedy zbytky z hroznů - mají ale taky další využití. Někteří pěstitelé je posílají třeba kosmetickým firmám. Ty z nich pak vyrábějí tělová mléka, která zpomalují stárnutí pokožky.

Lidové noviny

Češi za péči o domácí zvířata ročně v průměru zaplatí víc než 12 miliard korun. Podle Lidových novin nejvíc utrácejí za krmivo a péči veterináře. Aspoň jedno zvíře je skoro v polovině domácností. Nejčastěji lidé doma mají psa - v tuzemských domácnostech jich žijí asi dva miliony. Za veterinární péči pro psy jsou lidé ochotní zaplatit tisíce korun. Mezi běžné zákroky patří třeba kastrace fen, která většinou stojí víc než tři tisíce korun, nebo odstranění zubního kamene. Za tento zákrok si veterináři většinou řeknou přinejmenším o tisícovku.

Hospodářské noviny

Češi začínají zakládat pivovary v zahraničí a to i v exotických státech. Všímají si toho Hospodářské noviny. Podnikatel Michal Čižík třeba nedávno začal pivo vařit v Ekvádoru. Hospodářské noviny si všímají taky toho, že v zahraničí je stále populárnější pivo, které vaří české pivovary. Letos do ciziny vyvezou pravděpodobně nejvíc piva v historii. Chtějí taky investovat do otevírání restaurací v Rusku nebo ve Velké Británii.

Navzdory jarním mrazům bude letos sklizeň hroznů lepší než loni, odhadují vinaři Číst článek

Deník

Nejoblíbenější volnočasovou aktivitou českých dětí jsou hudební kroužky. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Deník. Z uměleckých směrů se loni na základních uměleckých školách věnovalo víc než 160 tisíc dětí a studentů hudbě. Mezi sporty vedl fotbal. Druhým nejoblíbenějším sportem mezi českými dětmi je atletika, za ní následují různá všeobecná cvičení nebo posilování. Co se týče základních uměleckých škol, po hudebních oborech jsou druhé nejpopulárnější výtvarné kroužky, třetí nejoblíbenější je pak tanec.

Právo

Nezvolený poslanec Petr Bendl z ODS musí vrátit plat za říjen. Zjistil to deník Právo. Místo Bendla bude ve sněmovně po přepočítání hlasů jeho spolustraník Martin Kupka. Bendl si ale - stejně jako ostatní končící poslanci - přijde na statisícové odstupné. Na jeho účet by tak mělo doputovat podle Práva 427 tisíc korun. Odstupné sněmovna vyplácí všem poslancům, kteří ve volbách neobhájili mandát z minulého volebního období.