Přehled tisku: podvody s očkováním, dražší soudní řízení a externí právníci v Národní galerii

Během příštího roku zdraží soudní řízení například za majetková vyrovnání. Tématu se věnuje Právo. Nový ředitel Národní galerie Ivan Morávek najal externí právníky na poradenství, píší Hospodářské noviny. Kvůli vysokým výdajům za právní služby byl přitom odvolán jeho předchůdce Jiří Fajt. Lékaři v Česku falšují potvrzení o očkování. Bojí se, že přijdou o pacienty, informují Lidové noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:04 13. září 2019

MF Dnes

Po deštivém počasí a teplém víkendu mají v Česku podle mykologů zase růst houby. Mapu, kam na ně vyrazit, najdete v páteční Mladé frontě. Místa bohatá na houby jsou třeba v okolí Klatov na Šumavě nebo v okolí Frýdku-Místku v Beskydech. Podle mykologů by se houbám v Česku mohlo v příštích 14 dnech dařit tak jako koncem srpna.

Podle houbařských fór jsou jistotou i oblíbené houbařské oblasti středních Čech - Brdy nebo Křivoklátsko. Úlovky jsou sice menší než před dvěma týdny, ale hříbky, kozáky, babky nebo i klouzky se najít dají. Jaromír Malík z České mykologické společnosti v Mladé frontě Dnes upozorňuje, že aktuálně ještě rostou letní houby, které vydrží do konce září, od října budou růst zase ty podzimní, jako třeba čirůvky, pečárky nebo penízovky.

E15

Nákup izraelských radarů pro českou armádu je v ohrožení, píše páteční vydání deníku E15. Zakázku za téměř šest miliard korun komplikují neshody s izraelským dodavatelem - firmou Elta systems. Ta nechce české straně přenechat slíbený třetinový podíl na výrobě radarů a jejich servisu.

Pardubický výrobce radarů - firma Retia - nemá momentálně s izraelským dodavatelem platnou smlouvu. Přitom právě česká firma se měla na miliardové zakázce podílet. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška ale izraelská společnost slíbila, že českému výrobci zadá 30 procent hodnoty zakázky. Resort teď žádá po izraelské straně vysvětlení.

Ještě před týdnem přitom ministerstvo ujišťovalo, že uzavření smlouvy na radary už téměř nic nebrání. Nákupčí teď čekají na odborný posudek o ceně, který mají dostat nejpozději do konce měsíce.

Lidové noviny

Lékaři v Česku čím dál víc falšují očkování. Problému se věnují Lidové noviny. Stále víc rodičů se totiž domnívá, že povinné vakcíny dětem škodí. Aby své děti dostali do školek, které očkování požadují - nechávají si od praktiků načerno vystavit falešné potvrzení.

Lékaři takovým rodičům často vyhoví, protože mají strach, že přijdou o své dětské pacienty. Přestože je totiž v Česku nedostatek pediatrů, stále existují místa, kde mají ordinace prázdnější. V těchto lokalitách se praktičtí lékaři nechtějí registrovaných pacientů vzdát, a tak falešný doklad někdy raději vystaví. Za falšování očkování jim přitom hrozí až ztráta lékařské praxe.

Regionální Deník

Lékaři zřejmě nebudou smět v budoucnu poskytovat péči v několika různých ordinacích. Jak se dočtete v pátečním regionálním Deníku, zamezit tomu má připravovaná novela zákona o zdravotních službách. Podle novely budou muset lékaři nově ordinovat pouze na jednom místě.

Jak Deníku řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, změna se bude týkat třeba zubařů, praktických doktorů nebo gynekologů, kteří často pracují v různých ordinacích. Současná legislativa totiž doktorům umožňuje poskytovat lékařskou péči v několika různých ambulancích najednou. Se zpřísněním zákona souhlasí i Česká lékařská komora.

Podle Prymuly není výjimkou, že si někdo založí firmu a koupí k tomu tři ordinace v různých lokalitách. Zaměstná v nich potom cizince nebo mladé doktory bez patřičné atestace, kteří ještě nejsou oprávněni pracovat samostatně. Pro majitele ambulancí je totiž taková pracovní síla levnější. Práci neatestovaných doktorů má pak oficiálně dozorovat jeden odborný garant, který by měl mezi všemi pracovišti postupně přejíždět. To se ale podle náměstka Prymuly neděje a v krajních případech to pak může ohrozit i zdraví pacientů, uzavírá regionální Deník.

Hospodářské noviny

Národní galerie si znovu na právní poradenství najala externí právníky. Píšou o tom páteční Hospodářské noviny. Přitom právě vysoké výdaje za právní služby byly jedním z důvodů pro odvolání bývalého šéfa instituce Jiřího Fajta. Jeho nástupce Ivan Morávek navíc po nástupu do funkce oznámil, že tento typ smluv omezí.

Morávek před dvěma týdny objednal pro galerii právní služby splatné příští rok za téměř 2 a půl milionu korun. Podle Morávka má kancelář připravit smlouvy o spolupráci se soukromými subjekty, která by pomohla zvýšit příjmy galerie. Morávek je přesvědčený, že bylo objednání právníků nutné, protože instituce zaměstnává pouze dvě právničky, které jsou zahlcené vlastní prací. Firmu Rowan Legal přitom Morávek objednal bez výběrového řízení.

Právo

Soudní řízení od poloviny příštího roku citelně zdraží. Informuje o tom deník Právo. Některé poplatky budou přitom až dvojnásobné. Resort argumentuje tím, že se jejich ceny nezvedaly už 9 let. Zdraží tak třeba soudní poplatky za rozvody, majetková vyrovnání nebo určení rodičovství.

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové za ANO současné soudní poplatky neodpovídají ekonomické realitě v zemi. Náklady soudů za posledních deset let stouply o polovinu, ale příjmy z poplatků zůstaly téměř stejné. Zdraží tak třeba taxa za rozvod - z dvou na čtyři tisíce. Zdvojnásobí se i poplatek těm, kteří se budou soudit o méně než 20 tisíc korun a to na dva tisíce. Takzvané bagatelní spory totiž tvoří asi 70 procent případů.