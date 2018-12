Přehled tisku: tlumočníci na základních školách, zavedení hromadných žalob i sucho na Labi

Na českých základních školách studuje stále více cizinců. Školy tak stále častěji potřebuje tlumočníky, píší Hospodářské noviny. Deník E15 se věnuje plánu ministerstva spravedlnosti zavést hromadné žaloby. Tématem pondělního Práva je přetrvávající sucho na Labi, které trápí především rejdaře. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:40 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci na základní škole (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Hospodářské noviny

Čím dál více základních škol potřebuje tlumočníky, upozorňují pondělní Hospodářské noviny. Počet zahraničních žáků na českých školách se neustále zvyšuje.

Ministerstvo školství tlumočníky nabízí zdarma. V minulém školním roce usedlo do lavic téměř 22 tisíc žáků ze zahraničí. Většina jich je z Vietnamu, Ukrajiny, Ruska nebo Slovenska. Tlumočníky pro takové děti nabízí ministerstvo školství od září zdarma.

E15

Ministerstvo spravedlnosti plánuje zavést hromadné žaloby, píše deník E15. Zatím ale není jasné, jakým způsobem by se do společné žaloby zařadili poškození. Hromadné žaloby se zatím v Česku podávat nedají. Změnit to má návrh zákona, který dokončuje ministerstvo spravedlnosti. Vláda by finální návrh mohla dostat v březnu.

Euro

Hlavní tuzemská chmelová odrůda – Žatecký poloraný červeňák - ztrácí na své kvalitě. To je téma pro týdeník Euro. Ohrožený je tak i vývoz žádaného českého zboží. Zatím není úplně jasné, proč rostliny tradiční odrůdy nejsou v tak dobé kondici. Problémem může být změna klimatických podmínek a extrémní sucha, která dřív Českou republiku tolik netrápila.

Deník

Pojízdné prodejny. To je jedna z možností, jak malé obce řeší rušení prodejen, píše pondělní regionální Deník. Na problém s obchody upozornili sami starostové jednotlivých obcí. Finančně je podpoří ministerstvo pro místní rozvoj.

Právo

Na Labi panuje dlouhé sucho a trápí to především rejdaře, píše Právo. Kvůli nesplavnosti řeky počítají loďaři ztráty v řádech desítek milionů korun. Rejdaři nemůžou jezdit od Ústí nad Labem do Německa od konce května, Labe tak není splavné už téměř osm měsíců. V Labi v Ústí protéká jen asi 80 metrů krychlových vody za vteřinu, což je jen třetina dlouhodobého průměru. Rekordně nízké stavy vody jsou nejhorší od 60. let.

Mf Dnes

Od ledna začnou platit přísnější pravidla pro zacházení s odpadní vodou, upozorňuje Mf Dnes. Za případné porušení budou hrozit majitelům žump pokuty, přibude jim i papírování. Pro příští rok přichystal stát novelu vodního zákona – podle ní budou muset majitelé domů prokázat, kolik přesně toho z jejich žumpy fekální dům odvezl. Pokud množství odpadu nebude odpovídat tomu, kolik domácnost spotřebuje, bude majitelům hrozit pokuta až stovky tisíc korun.