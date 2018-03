Přehled tisku: obrana před nechtěnou reklamou, plány pro internetové lékárny a nedostatek zaměstnanců

V pátečním tisku se dočtete o nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v českých firmách - tématu se věnují Hospodářské noviny. Deník E15 si všímá plánů ministerstva zdravotnictví, podle kterých by internetové lékárny mohly vydávat léky na recept. A regionální Deník píše o tom, že domácí násilí přestává být tabu. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:08 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky na recept možná brzy budeme moci zakoupit i přes internet. Tématu se věnuje deník E15. | Foto: Fotobanka Pixabay

E15

Internetové lékárny by v budoucnu mohly prodávat i léky na recept, plánuje ministerstvo zdravotnictví. Dočtete se o tom v deníku E15. Tradiční lékárny ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich je zásilkové dodávání léků na předpis příliš rizikové. S internetovým prodejem léků na předpis nesouhlasí ani Česká lékárnická komora. Ta se obává hlavně problémů s doručením a poradenstvím u pacientů. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale zásilkový výdej léků na recept čím dál rozšířenější po celé Evropě. Ve změně navíc vidí budoucnost lékárenství. Jak píše E15, ministerstvo ale zatím neví, kdy by se zákon mohl změnit. Zatím chce návrh analyzovat.

Mladá fronta DNES

Od května se lidé mohou bránit proti nechtěným reklamním nabídkám přes telefon. Od 25. května totiž začne platit nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů. Firma, která tak bude chtít mít ve své databázi telefonní číslo, e-mail nebo jméno zákazníka, ho bude muset znovu požádat o souhlas. Tématu se věnuje Mladá fronta DNES. List dodává, že souhlas bude muset být jasně oddělený třeba od obchodních podmínek a firmy budou muset srozumitelně zdůvodnit, k čemu data budou používat.

Hospodářské noviny

Hospodářské noviny v pátek píšou o nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v českých firmách. Ty proto hledají lidi v zahraničí. Cizince ale od práce často odrazuje zdlouhavé vyřizování pracovních povolení. Stát teď proto chce usnadnit a urychlit jejich přijímání. Nejvíc se to týká Ukrajinců. V Česku od roku 2016 sice funguje program s názvem Režim Ukrajina, zdlouhavá byrokracie je ale často od práce odrazuje. Nechce se jim čekat měsíce na to, než získají možnost vycestovat za prací za hranice. Místo do Česka tak raději odjedou do Ruska nebo Polska, kde si pracovní povolení vyřeší rychleji. Ministerstvo zahraničí teď proto chce navýšit kvóty, díky kterým bude možné ročně přijmout až dvacet tisíc žádostí z Ukrajiny.

Regionální Deník

Domácí násilí pomalu přestává být tabu. Podle regionálního Deníku totiž oproti minulosti stále víc obětí situaci řeší. Důvodem je například vyšší informovanost o organizacích, které se problematikou zabývají. Právě tam přicházejí lidé nejčastěji s žádostí o pomoc. Podle pražského Intervenčního centra pro pomoc obětem domácího násilí se v současné době zkracuje i období, kdy oběť setrvává v násilném vztahu, aniž by situaci řešila. Často je to ale individuální. Záleží totiž na tom, o jaké domácí násilí jde, jestli jsou ve vztahu přítomné děti, jaká je finanční a sociální situace a podobně.

Právo

Lyžovat se bude až do Velikonoc - to je titulek pátečního deníku Právo. Podle provozovatelů lyžařských areálů by sníh měl vydržet do velikonočních svátků na přelomu března a dubna. Vlekaři navíc mají díky mrazům zásoby technického sněhu. Sjezdovky by proto neměla ovlivnit ani obleva. Podle vlekařů jsou teď na českých horách podmínky ideální. Například v krušnohorských lyžařských areálech v současné době mají od 30 do 130 centimetrů sněhu. A na hlavních sjezdovkách na jihu Čech ještě leží 80 centimetrů, píše deník Právo.