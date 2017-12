Přehled tisku: iPhone X pro šéfy úřadů, rizikové dluhopisy a údržba chodníků

Ve středečním tisku se dočtete, že šéfové úřadů si za veřejné peníze nadělili iPhone X. Informuje o tom Mladá fronta DNES. Investoři podle E15 nakoupili rizikové dluhopisy za miliardy. A třetina pražských chodníků bude v zimě bez údržby, píše Deník. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Telefon iPhone X | Foto: Aaron Yoo/Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic | Zdroj: Flickr

E15

Investoři nakoupili rizikové dluhopisy za miliardy, upozorňuje E15. Vlastní dluhopisy totiž podle deníku vydávají i problémové firmy bez historie. Umožňují jim to nízké úrokové sazby. A vše se děje mimo dohled České národní banky.

Mladá Fronta DNES

Policejní důstojníci, funkcionáři hasičů nebo manažeři veřejných nemocnic si před Vánocemi nadělují štědré dárky za veřejné peníze. Věnuje se tomu Mladá fronta DNES. Před svátky si objednávají nejdražší mobil současnosti - luxusní iPhone X. Moderní telefon si pořídili třeba šéfové krajských policejních ředitelství. Hasičský záchranný sbor z Pardubického kraje za pět kusů tohoto telefonu zaplatil celkem 150 tisíc korun.

Mladá fronta DNES a Právo

Pokud Poslanecká sněmovna nevysloví 10. ledna menšinové vládě šéfa ANO Andreje Babiše důvěru, může hnutí naplno rozjet vyjednávání s ODS o koalici. Píše o tom Mladá fronta DNES. ANO a ODS se podle deníku sbližují i přes to, že občanští demokraté na úterní schůzce jasně odmítli podpořit Babišovu vládu.

A o vládě by s hnutím ANO mohla jednat i ČSSD, informuje Právo. Její úřadující místopředseda Milan Chovanec deníku řekl, že sociální demokracie by podle něj měla při druhém pokusu s Babišem o vládě mluvit, aby zabránila předčasným volbám.

Právo

Brno rozjíždí projekt, díky kterému by se mohla včas zjistit Alzheimerova choroba, dočtete se v deníku Právo. Odborníci se s výsledky seznámí po dvou letech. Potom začnou jednání o zařazení testování paměti do pravidelných preventivních prohlídek seniorů nad 65 let v celé republice.

Hospodářské noviny

Česko začne příští rok s velkou inventurou zásob vody. První přijde na řadu Podyjí, které je nejvíce postižené suchem, dočtete se ve středečních Hospodářských novinách. Vláda chce totiž zjistit, jestli Česko v příštích desetiletích nepostihne nedostatek vody. Konkrétní plán bude ještě muset projít novou vládou.

Regionální Deník

Třetina pražských chodníků zůstane letošní zimu bez údržby, dozvíte se z regionálního Deníku. Lidé by pak měli odškodnění po pádu na zmrzlém chodníku řešit s jejich vlastníkem. V drtivé většině jím je magistrát nebo místní radnice. Za padající rampouchy nebo sníh ze střech ale odpovídají majitelé domů.