Přehled tisku: odposlechy šéfa poslanců ANO Faltýnka, nedostatek českého medu a genové banky

V sobotním tisku se dočtete o tom, že deník Právo získal policejní odposlechy místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v kauze zakázky na výběr mýtného. Podle nich Faltýnek ovlivňoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve prospěch firmy Kapsch. Regionální deník upozorňuje na nedostatek českého medu a Mf Dnes se věnuje genovým bankám. Víc v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 9. března 2019

Mf Dnes

V několika budovách v Česku jsou uchovávané genetické materiály pro případ ekologické katastrofy. Takzvané genové banky - to je téma Mf Dnes. Vědci tam schovávají vzorky zemědělských plodin, které lidstvo za posledních deset tisíc let vyšlechtilo. S ukládáním rostlinného genetického materiálu se začalo už na počátku dvacátého století. V národním programu je v současnosti 55 tisíc semenných vzorků rostlin. Nejvíc jich je nashromážděných v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby na okraji Prahy.

Deník

Kvůli suchu a kůrovci není dostatek českého lesního medu. Píše to regionální Deník. Češi ale přesto o něj mají větší zájem než třeba o med z řepky. Obchodníci tak musí často lesní med dovážet ze zahraničí. Většinou z Argentiny, Uruguaye nebo Španělska. Regionální Deník upozorňuje, že loni se v Česku vyrobilo nejméně medu za poslední čtyři roky. Produkce oproti předchozímu roku klesla o čtyři procenta na 8992 tun. Třeba snůška medu ze smrků byla loni skoro nulová, protože stromy nemají vláhu, mají málo mízy, a včely tak nemají co sbírat.

Právo

Deník Právo získal policejní odposlechy místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v kauze zakázky na výběr mýtného. Podle nich Faltýnek ovlivňoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve prospěch firmy Kapsch. Ministerstvo dopravy navíc tvrdí, že Faltýnek neměl k vyjednávání o mýtném mandát. Na policejních odposleších z roku 2017 Faltýnek mluví s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Faltýnek mu řekl, že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch. Policie odposlechla i to, jak se Rafaj Faltýnka ptá, co má přesně udělat, aby mohl k tomuto výsledku činnost úřadu směřovat, popisuje Právo. Faltýnek se hájil tím, že měl jako člen dopravní koaliční rady mandát řešit spory o novém dodavateli mýtného systému. Podle zjištění Práva to ale není pravda.

Ministerstvo dopravy na dotaz deníku odpovědělo, že dopravní koaliční rada se měla zabývat výhradně rozšířením mýtného na silnice I.třídy. Zakázky na dodavatele mýtného systému rada řešit neměla.