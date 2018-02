Přehled tisku: jedy v půdě, nedostatek zdravotních sester pro domácí péči nebo úroky u vkladů

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že jedy v půdě komplikují proměnu průmyslových zón na bydlení. Píše to regionální Deník. Podle Práva je nedostatek zdravotních sester pro domácí péči. Mají často náročnější práci než kolegyně v nemocnicích, ale berou menší plat. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní sestry u lůžek dostanou přidáno (ilustrační foto) | Foto: licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0

E15

Deník E15 píše, že investice do půdy se přestávají vyplácet. Investoři jsou kvůli rostoucím úrokovým sazbám méně ochotni ji nakupovat. Tržní ceny zemědělské půdy v Česku v loňském roce opět vzrostly. Metr čtvereční teď stojí v průměru přes 23 korun. Za posledních pár let se hodnota půdy vyšplhala k 940 miliardám korun. Letos by ale mohla narazit na cenový strop.

Mladá fronta DNES

Banky nezvedají úroky u vkladů. A to ani přes trojí zvýšení hlavních sazeb České národní banky. Spoření tak nevynáší a vynášet ani nebude. Nejvýhodnější spořicí účty vynesou procento ročně, což nemůže pokrýt růst cen. Ten je teď skoro 2,5 procenta. O tématu si můžete přečíst v Mladé frontě DNES.

Regionální Deník

Jedy v zemi komplikují proměnu průmyslových zón na bydlení, píše regionální Deník. Pozemky v bývalých průmyslových areálech, které developeři pro výstavbu bytů skupují, bývají levnější, ale někdy můžou skrývat ekologickou zátěž. A dopředu není možné najisto určit, jaké úsilí si vyčištění od jedovatých látek po dřívějších továrnách vyžádá.

Právo

Zdravotních sester pro domácí péči je nedostatek. Píše o tom deník Právo. Tyto sestry totiž často musí zvládat fyzicky i psychicky náročnější práci než jejich kolegyně v nemocnicích, ale dostávají menší plat. Zdravotnická zařízení domácí péče dostávají méně peněz než nemocnice. Na zdravotní sestru pojišťovny hradí průměrně asi 16 tisíc korun hrubého měsíčně. Agentury jim podle svých možností platy dorovnávají.