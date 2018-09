Přehled tisku: dívky přestaly růst, Rusnok nespěchá na euro a domobrana jako bezpečnostní hrozba

Deník Mladá fronta Dnes informuje o varování české kontrarozvědky před občanskými hlídkami a tzv. domobranou. Deník Právo přináší rozhovor s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem o euru a Lidové noviny píší o zastaveném růstu dívek kvůli špatnému stravování. Více najdete v přehledu tisku, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 8:19 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Kontrarozvědka varuje před domobranou, píše Mf Dnes. Zpravodajci vnímají občanské hlídky jako bezpečnostní hrozbu. V případě nepokojů se domobranci podle nich můžou uchýlit k radikálnímu řešení.

Hlídkovat přitom v Česku chodí okolo dvou tisíc lidí. Pokoušejí se taky spolupracovat s policisty nebo místními politiky. Ti o to ale většinou nestojí.

Po celé zemi může aktivně působit až dvaašedesát buněk domobrany, nejvíce ve Středočeském a Ústeckém kraji a taky na severní Moravě.

Domobranci cvičí třeba v lesích s pistolemi, noži nebo se učí házet hvězdicemi. Nové členy verbují pomocí letáků nebo přes sociální sítě, většinou se je snaží vystrašit, že Česko potká v budoucnosti něco špatného.

Lidové noviny

České dívky přestaly růst, takový je výsledek výzkumu vědců z Masarykovy univerzity v Brně, který mají k dispozici Lidové noviny. Chlapci sice rostou dál, ale pomaleji. Podle badatelů za to může hlavně stravování. Třeba u dívek k tomu mohly přispět diety, které začínají držet už v pubertě.

Dívky teď průměrně dorůstají 166 a tří desetin centimetru. Chlapci 180 a jedné desetiny centimetru. Výzkum brněnských vědců podle Lidových novin ukázal, že změny v průměrné výšce mladých ovlivňuje třeba to, jestli děti chodí na školní obědy.

Třeba chlapci s výškou nad 185 centimetrů se ve srovnání s ostatními stravují ve školních jídelnách méně. Ale za to více konzumují mléčné výrobky.

Vyšší postavy se taky dorůstají děti z vysokoškolsky vzdělaných rodin. Bývají taky štíhlejší. Zato obezita se více objevuje u školáků, kteří nechodí na obědy a jedí třeba horší bílkoviny.

Právo

S přijetím eura se nemusí podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka spěchat. Řekl to v rozhovoru pro deník Právo. Eurozóna se totiž podle něj musí změnit a výhodnější by bylo do ní vstoupit, až bude zreformovaná. Rusnok taky očekává, že koruna zase posílí, i když ne tak silně jako dřív.

Česká měna by podle Rusnoka mohla začít posilovat v horizontu několika měsíců. Teď jí konkuruje hlavně americký dolar, který podle šéfa centrální banky nabízí lepší zhodnocení než česká koruna a další měny.