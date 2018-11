Přehled tisku: Zimolův odchod z další funkce, dostavba D4 a vyčištění areálu ve Vrběticích

V pondělním tisku se například dočteme, že bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola opouští svou funkci na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, píše týdeník Respekt. Právo upozorňuje, že se vyčištění areálu ve Vrběticích prodraží a deník E15 informuje, že dostavba dálnice D4 může do několika let začít. Více se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:20 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Zimola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Dostavba části dálnice D4 spojující Středočeský a Jihočeský kraj může do několika let začít. Ekonomický deník E15 píše, že od ministerstva získala kladný posudek o vlivu na životní prostředí. Má jít o první kus dálnice, který stát postaví za soukromé peníze. Kdy se začne úsek dlouhý 32 kilometrů opravdu stavět, zatím není úplně jasné. Podle posledních informací z ministerstva dopravy prý za dva roky. V plánech Ředitelství silnic a dálnic mají nové kilometry D4 vzniknout rozšířením a přestavbou stávající silnice první třídy číslo 4. V úvahu ale připadá i nové vedení trasy, dodává E15.

Mf Dnes

Nabídnout bezmasé potraviny pro vegetariány, kojenecké a dětské potřeby pro matky nebo nové detektivky pro milovníky severské krimi - takové nabídky „šité na míru“ využívají zatím hlavně internetové obchody. Přiblížit se zákazníkovi chtějí i kamenné obchody. Uzpůsobení nabídky je ale podle Mf Dnes drahé. Třeba e-shopy Rohlík, Zoot nebo Alza takzvaný personalizovaný prodej buď už využívají, nebo na jeho zavedení pracují. Myšlenka je taková, že třeba milovník masa bude mít v online obchodě jiný virtuální regál než vegetarián.

Lidové noviny

Státní vyznamenání pro ředitelku zdravotnické školy Ivanku Kohoutovou v souvislosti se zákazem nošení hidžábu vnímají čeští právníci jako problém. Vyplývá to z ankety Lidových novin mezi odborníky. Případ totiž stále není uzavřený a většina z oslovených 111 právníků prezidentovy postoje k živým kauzám nepovažuje za vhodné. Někteří si dokonce myslí, že by mohlo jít o nepřípustné zasahování do nezávislosti soudů. Podobně to vnímá například advokátka muslimské dívky Radka Dohnalová Korbelová. V kauze totiž bude ještě rozhodovat Nejvyšší soud. Podle odůvodnění Hradu dostala ředitelka školy Ivanka Kohoutová vyznamenání za boj s netolerantní ideologií. Že by tím prezident chtěl ovlivnit nadcházející rozhodování soudu, označil jeho mluvčí Jiří Ovčáček za „konspirační teorii“.

Hospodářské noviny

O českou firmu Linet vyrábějící zdravotnická lůžka mají vážný zájem dva obří investiční fondy. Podle zjištění Hospodářských novin jde o americký CVC a čínský Sino-CEE Fund. Zástupci české firmy ale současná jednání zatím nechtějí komentovat. Zdroje blízké jednání ale Hospodářským novinám řekly, že se teď už mezi akcionáři probírají podmínky, za kterých by investor do Linetu vstoupil. Stále se neví, jak velkou část by získal. Prý by mohlo jít o menšinový podíl. Nedá se ani vyloučit prodej celé firmy. To je ale aktuálně méně pravděpodobná varianta.

Respekt

Bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola opouští vedle postu ve vedení strany ještě další funkci. Jak zjistil týdeník Respekt, končí jako vedoucí Oddělení vnějších vztahů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Za toto angažmá kritizovali Zimolu mnozí spolustraníci, akademici i veřejnost. A to i kvůli vysokým odměnám. Kritika dopadala na univerzitu od léta, kdy Mf Dnes informovala o nadstandardní výši Zimolova platu. Jako šéf si měsíčně od loňského září vydělával 70 tisíc korun hrubého - to je daleko víc, než si na VŠTE vydělají zaměstnanci s titulem docenta nebo docentky. Prorektor Vojtěch Stehel Zimolův odchod z funkce potvrdil s tím, že se s ním škola dohodla na základě jeho přání.

Právo

Vyčištění muničního areálu ve Vrběticích bude stát ještě o půl miliardy korun víc a potrvá dalších několik let. Deník Právo má k dispozici odhad expertů státního podniku Vojenské lesy a statky, který od vlády dostal za úkol se o hloubkový průzkum a sanaci postarat. Odminování a ostraha areálu po výbuších z konce roku 2014 už přišly stát na stovky milionů korun. Celkem tak účet za Vrbětice přesáhne podle Práva miliardu. Neví se ale, kdo zaplatí hloubkovou sanaci, která by měla začít v druhé polovině příštího roku. Podle původního rozhodnutí vlády to měly být právě Vojenské lesy a statky. To se ale teď nelíbí ministerstvu obrany, které podnik zřizuje.