Přehled tisku: české milníky roku 2019, mizející okouni i nižší daň z jízdenek

Dopravci od Nového roku odvádějí z jízdenek nižší daň z přidané hodnoty. Místo 15 procent teď platí jen deset. Na cenách jízdenek se to ale zatím neprojevilo, píše Deník. Zlevňovat prý zatím ani neplánují. Důvodů, proč jízdné zůstane stejné, je podle dopravců víc.

Je to například kvůli nedostatku času na přípravu odbavovacích systémů a upravení tarifů - prezident Miloš Zeman totiž novelu zákona o DPH podepsal 27. prosince a platit začala od 1. ledna. Ani do budoucna dopravci ale slevy nechystají, dodává Deník.

Růst minimální mzdy, předsednictví Visegrádské skupiny nebo zrušení karenční doby. Co dalšího čeká Česko v roce 2019? O nejdůležitějších momentech píše deník E15. Na začátku roku čeká zaměstnance růst minimální mzdy na částku 13 350 korun měsíčně. V únoru taky začne prodej nových státních dluhopisů.

Prezident Miloš Zeman se v dubnu vydá do Číny, kde se bude účastnit summitu o novodobé Hedvábné stezce. První červencový den začne Česko předsedat Visegrádské skupině. Ve stejném měsíci by se zrušení měla dočkat karenční doba, takže zaměstnavatelé budou muset svým zaměstnancům proplácet první tři dny nemoci. V listopadu si Češi budou připomínat 30 let od pádu komunistické totality. A společnost Kapsch v prosinci přestane v Česku provozovat mýtné systémy. Nahradí ji společenství firem CzechToll a SkyToll.

Z českých řek mizí okouni, rybářský svaz proto stanovil pravidla omezující jejich lov. Píše o tom deník Právo. Ještě v roce 1991 chytili rybáři skoro 170 tisíc okounů, loni to nebylo ani třicet tisíc. Rybáři navíc okouny nemůžou doplňovat z umělých chovů - na trhu jich je totiž málo. Před dvěma lety rybářský svaz určil, že se okouni můžou chytat jen šest měsíců v roce. Teď k tomu přibyla minimální lovná míra 15 centimetrů, popisuje Právo. Okouni dorůstají do maximální délky okolo 50 centimetrů.

Podle jednatele republikového svazu sportovních rybářů Jana Štípka ale zatím rybě nehrozí úplné vymizení z řek. Odborníci tvrdí, že za úbytkem okounů není jen jejich častý odlov kvůli chutnému masu. Rybám totiž taky ubývá míst, kde se můžou rozmnožovat, poznamenává deník. Okouni navíc neplavou příliš rychle a zdržují se v hejnech a jsou tak snadnou kořistí pro různé predátory - například vydry, kormorány nebo norky.