Přehled tisku: výjimky ze slev na jízdném a změny na velvyslanectví v Bratislavě

V pátek se v českých denících dočtete například o omezení plánovaných slev jízdného pro studenty a seniory, informuje o tom Právo. Lidové noviny píšou o novém obsazení postu velvyslance na Slovensku, Deník pak o tom, že bude možné jezdit na jeden lístek i s různými železničními dopravci. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 27. dubna 2018

Mladá fronta Dnes

Městská hromadná doprava možná už brzy nebude jezdit podle jízdních řádů, ale podle toho, kolik lidí bude právě na spoj čekat. Tomu, jak moderní technologie v budoucnu změní veřejnou dopravu, se věnuje páteční Mladá fronta Dnes. Podle ní budou dopravci nebo velká letiště využívat třeba informace z mobilů cestujících.

Z letišť by v příštích desetiletích mohly úplně zmizet bezpečnostní kontroly. Jak deníku popsal předseda představenstva pražského letiště Václav Řehoř, v budoucnu to na letištích bude fungovat podobně jako třeba na nádražích - lidé přijdou na čas podle jízdního řádu, projdou halou přímo k letadlu a odletí.

Identitu cestujících a jejich bezpečnost budou kontrolovat automatické systémy.

Lidové noviny

Zástupce ředitele kanceláře policejního prezidenta Marián Paštinský bude podle Lidových novin působit na slovenském velvyslanectví. Bude tam nejspíš zastávat post styčného policejního důstojníka. Ve funkci by vystřídal bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho.

Podle Lidových novin je taky možné, že příštím velvyslancem na Slovensku bude současný policejní prezident Tomáš Tuhý. Svým kolegům na Policejním prezidiu prý minulý týden oznámil, že od policie odchází.

Hospodářské noviny

Malé sportovní kluby by brzy mohly snáz dosáhnout na dotace. Píšou o tom Hospodářské noviny. Novelu, která by rozdělování peněz usnadňovala, chce vláda předložit do konce června. V budoucnu by na ministerstvu školství měla vzniknout taky Agentura pro sport, tedy nový státní úřad, který by problematiku řešil.

Deník

Jet na jeden lístek s různými železničními dopravci bude možné od prosince příštího roku, informuje Deník. Ten píše, že už teď ministerstvo dopravy začalo připravovat takzvaný národní tarif. Ten stanoví ceny, které budou muset uznávat všichni dopravci. Deník zároveň upozorňuje, že dopravci se nebudou národního tarifu muset striktně držet. Budou moct i dál prodávat lístky za tržní - a praxi tedy nižší - cenu. Proto se cestujícím i v budoucnu bude moct stát, že se jim na cestu se dvěma dopravci vyplatí koupit dvě jízdenky.

Právo

Studenti a senioři nejspíš nebudou moct ani od září v některých spojích jezdit se slevou. Píše to Právo. Podle něj totiž dopravci chystají část spojů ze 75 procentní slevy vyjmout. O které půjde, zatím není jasné. Podle ministerstva dopravy budou cestující stávající ceny za jízdenky platit maximálně v pěti procentech vlakových a autobusových spojů.

Ministerstvo dopravy už dřív počítalo s tím, že dopravci nebudou muset slevy poskytovat na linkách, které jsou hodně vytížené. O tom, na které spoje se sleva vztahovat nebude, teď provozovatelé autobusových a vlakových linek s ministerstvem jednají. Ve zbylých spojích budou senioři nad 65 let a studenti pod 26 let mít 75% slevu.