Přehled tisku: Alkoholické nápoje budou uvádět kalorické hodnoty. Pivovary chystají velikonoční speciály

Do tří let by se na obalech alkoholických nápojů měl objevit údaj o kalorické hodnotě. Píše o tom Mladá fronta DNES. Deník se zase věnuje tomu, jaké speciály připravují české pivovary na nadcházející Velikonoce. Tématem Lidových novin je pak případ řidiče linkového autobusu, který v únoru ve Frýdku-Místku projel železniční přejezd na červenou. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha/Frýdek-Místek 9:42 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alkohol (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mladá fronta DNES

Výrobci budou muset povinně uvádět kalorickou hodnotu u všech alkoholických nápojů. Píše o tom sobotní Mladá fronta DNES. Nápoje, které obsahují víc než 1,2 procenta alkoholu, mají teď výjimku – kalorická hodnota na nich napsaná být nemusí. Informace by na všech obalech měla být do tří let. Přísnější pravidla nařídí Evropská komise.

Lidové noviny

Policisté začali prověřovat řidiče linkového autobusu, který ve Frýdku-Místku projel železniční přejezd na červenou. Podle Lidových novin ho podezírají z obecného ohrožení z nedbalosti. Za tento trestný čin řidiči hrozí až pětileté vězení nebo zákaz činnosti. K incidentu došlo 25. února.

Deník

Pivovary připravují na Velikonoce jarní speciály. Podle regionálního Deníku budou mít velikonoční nápoje většinou zvláštní chuť nebo dokonce barvu. V některých pivovarech chystají zelená piva – třeba v Černicích na Plzeňsku nebo v Sušici na Klatovsku. Lišit se ale bude důvod, proč bude pivo právě zelené. Někde ho ochutí máta, jinde to bude třeba limetka nebo kopřivy.

Právo

Peníze z údajné korupce u soudce nenašel ani pes. To je titulek deníku Právo. Sobotní vydání se věnuje tomu, že policisté pořád nevědí, kam soudce vrchního soudu Ivan Elischer dal peníze z údajných úplatků. V soudcově bytě i kanceláři kriminalisté našli jen malé částky.