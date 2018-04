Přehled tisku: kontroly STK kolabují, dětské tábory zdražují a Rychetský plánuje rošádu ve vedení soudů

Ve středečním tisku se dočtete, že se kvůli novým pravidlům prodlužují čekací doby na kontroly STK. Deník Právo píše, že letní tábory pro děti jsou čím dál dražší, ty nejžádanější mohou vyjít až na osm tisíc korun. Hospodářské noviny se zaměřily na změny v obsazení Ústavního soudu, které chystá jeho předseda Pavel Rychetský. Výběr zpráv pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:47 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětský tábor (ilustrační foto) | Foto: Ľubomír Smatana

E15

Z vedení GIBS neodejde jen její šéf Michal Murín, končí nejspíš i vedoucí jeho kanceláře a ředitel úseku operativy, zjistil to deník E15. Oba muži patří do užšího vedení inspekce, do funkcí je dosadil právě Murín. Mluvčí generální inspekce ale další personální změny zatím komentovat nechce. Podle informací deníku E15 by útvar dočasně mohl vést některý ze stávajících náměstků.

Mladá fronta Dnes

STK zkolabovaly - to je titulek Mladé fronty Dnes. Kvůli novým pravidlům se od nového roku čekací doby na kontrolních stanicích výrazně prodloužily. A to jednak kvůli tomu, že technikům trvá prohlídka auta déle, a jednak proto, že stanic od té doby ubylo, protože se nechtěly do systému zapojit. Ministerstvo dopravy teď navrhuje změny.

Při kontrole emisí musí technik nově auto šestkrát vyfotit a snímky zadat do databáze. To by mělo pomoct k tomu, aby se na emisích nepodvádělo. Dřív se totiž stávalo, že razítko dostalo i auto, které se v dílně vůbec neukázalo. Zároveň to ale celý proces kontroly výrazně prodlužuje.

Lidové noviny

Na Českém vysokém učení technickém vyvíjejí prototyp bytu, který by dokázal v případě nouze přivolat svému majiteli pomoc. Dočtete se v Lidových novinách. Určený má být hlavně pro seniory nebo lidi s omezenou možností pohybu. Pomocí čidel a senzorů dokáže sledovat spotřebu vody, energií, ale i třeba kvalitu spánku.

Vynález by tak mohl přinést radikální změnu v péči o staré nebo nemocné lidi. Díky podobným technologiím by totiž mohli zůstat doma co nejdéle - i když se už kvůli stáří nebo nemoci nemůžou moc hýbat a hrozí, že třeba upadnou nebo se jim udělá špatně. To všechno by dokázaly chytré byty ohlídat a včas zavolat pomoc. Řešením by mohla být podobná zařízení i pro nepohyblivé lidi. Díky speciálním brýlím by si dokázali otevřít okno, zapnout televizi nebo pustit topení.

Hospodářské noviny

V Hospodářských novinách se dočtete, jaké změny ve vedení soudů plánuje šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský. Návrhy teď musí probrat s prezidentem. Hrad ale zatím na jeho žádost o schůzku neodpověděl. Jak však deník poznamenává, vztahy mezi Zemanem a Rychetským v posledních letech ochladly.

Podle informací Hospodářských novin chce předseda Ústavního soudu Rychetský navrhnout Zemanovi rošádu dvou uznávaných soudců. Josefa Baxu, který v září končí ve funkci předsedy Nejvyššího správního soudu, by rád přesunul k Ústavnímu soudu. Baxovi by měl místo uvolnit současný ústavní soudce Vojtěch Šimíček, který by se podle Rychetského plánu naopak vrátil na své bývalé místo v Nejvyšším správním soudu a stal se jeho předsedou.

Právo

Tábory zdražují. Chtějí dětem nabízet víc. To je titulek deníku Právo. Za ty nejžádanější letní tábory zaplatí rodiče i osm tisíc korun. Váhat se jim ale nevyplatí, nejatraktivnější pobyty už jsou skoro obsazené.

Šanci mají ještě na velkokapacitních táborech anebo ty v termínech na konci prázdnin. V nabídce jsou samozřejmě i klasické tábory nebo puťáky, čím dál víc dětí ale oceňuje atraktivitu a tábory ve zvláštním prostředí. Jak píše Právo, velký zájem vyvolaly v posledních letech třeba adrenalinově zaměřené pobyty.