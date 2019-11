Přehled tisku: program pro kuřáky, oprava hradu Helfštýn i prodej cenný kovů ze státních rezerv

Na rakovinu plic se často příliš pozdě. Pneumologové proto chtějí vytvořit speciální program pro nejrizikovější skupinu lidí. Tématu se věnuje pondělní Mf Dnes. Firma, která bude na Pražském hradě provozovat až do ledna 2023 vánoční a velikonoční trhy, získala zakázku bez výběrového řízení. Zjistil to Deník N. Právo píše o rekonstrukci areálu hradu Helfštýn. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:15 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cigarety, kouření, tabák (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Drobní investoři posílají stále více peněz do realitních fondů. Tématu se věnuje pondělní deník E15. Nyní to je 36 miliard korun, tedy asi sedminásobně více než před pěti lety. Pro klienty je atraktivní, že v některých případech stačí pro počáteční investici jen 100 korun.

Mf Dnes

Každý rok zemře na rakovinu plic asi pět a půl tisíce Čechů. Na nemoc se často přichází pozdě, protože člověk na sobě dlouho nepozoruje příznaky, nebo je podcení. Pneumologové proto chtějí vytvořit program, který by se zaměřoval na nejrizikovější skupinu lidí. Těmi jsou současní i bývalí kuřáci od 55 do 74 let, kteří kouřili aspoň 20 let nejméně krabičku denně, píše Mf Dnes.

Podle návrhu by rizikovou skupinu poslal praktik k plicnímu lékaři. Ten by se mohl rozhodnout, jestli je potřeba prohlídka tomografem.

Když člověk nepřestane kouřit, dokážeme dělat jen málo, nebo nic, říká plicní specialista Číst článek

Deník N

Vánoční a velikonoční trhy na Pražském hradě bude do ledna 2023 provozovat firma Astacus. Téma zaujalo pondělní vydání Deníku N. Obdobné trhy pořádala společnost podnikatele Michala Pechana i v minulosti, současnou dlouholetou zakázku ale získala bez výběrového řízení.

Společnost Astacus zaplatí za pronájem náměstí u katedrály svatého Víta asi čtyři miliony korun. Správa Pražského hradu podepsala smlouvu s firmou 31. října a volně je přístupná na internetové stránce Hlídač státu.

Zakázku firma získala na základě vlastní žádosti, řekl deníku mluvčí Správy pražského hradu David Šebek. Podle něj hodnotili návštěvníci předcházející trhy stejné firmy pozitivně.

Deník

V září začal platit nový zákon, podle kterého musí obce, kraje i školy přizpůsobit své webové stránky nevidomým a slabozrakým, popisuje regionální Deník. Od ledna to začne kontrolovat ministerstvo vnitra, při porušení pak hrozí sankce. Výjimku mají internetové stránky, které vznikly před dubnem 2019. Ty dostaly čas na úpravu do září příštího roku.

Zlato je nejdražší za posledních šest let. Cenu zvyšují obavy ze sporu mezi Čínou a Spojenými státy Číst článek

Hospodářské noviny

Prodej cenných kovů ze státních rezerv zaujal Hospodářské noviny. Ministerstvo průmyslu a obchodu by za ně získalo přes dvě miliardy korun. Peníze by ale resort nepoužil na další nákupy zásob, putovaly by přímo do státního rozpočtu.

Návrh ministerstva průmyslu a obchodu minulý týden odmítl sněmovní hospodářský výbor, bude se tím tak ještě zabývat. Jeho místopředseda Marian Jurečka z KDU-ČSL plán kritizoval. Podle něj může být ohrožena bezpečnost státu kvůli vylepšení státního rozpočtu.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO kritiku odmítá a uvádí, že drahé kovy už nejsou potřeba. Mezi ty patří třeba cín nebo olovo, které by v případě válku sloužily k výrobě munice.

Právo

Areál středověkého hradu Helfštýn na Přerovsku projde změnou. Tématu se věnuje Právo. Zchátralý renesanční palác na čtvrtém nádvoří dostane novou skleněnou střechu. Ta bude zapuštěna tak, aby nebyla vidět a nerušila pohled na hrad.

Renesanční palác nemá střechu od počátku 19. století. Kvůli špatnému technickému stavu do něj návštěvníkům před šesti lety zakázali vstup. Helfštýnský kastelán Jan Lauro deníku řekl, že turisty ohrožovalo i padající zdivo.