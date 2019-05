Přehled tisku: některé krádeže přestupkem, pohotovosti v nemocnicích nebo spor tajných služeb

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že krádeže se škodou do deseti tisíc korun by mohly být jen přestupkem. Poslanci tak chtějí ulevit českým soudům. Píše to regionální Deník. Většina krajů má podle Mf Dnes problémy s obsazováním pohotovostí v nemocnicích. Doktoři se totiž do systému nezapojují. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krádeže se škodou do deseti tisíc korun by v budoucnu mohly být jen přestupkem. Téma rozebírá regionální Deník (ilustrační foto) | Foto: tommaso altamura/ Alamy | Zdroj: Profimedia

Deník

Krádeže se škodou do deseti tisíc korun by v budoucnu mohly být jen přestupkem. Téma rozebírá regionální Deník. V současné době hrozí vězení už za krádež nad pět tisíc, novela trestního zákoníku navrhuje tuto hranici zdvojnásobit. Podle poslanců to má ulevit českým soudům.

'Někteří lidé tu nemají co dělat.' Za víkend dva lékaři pohovosti v Brně ošetří až 400 lidí Číst článek

Mf Dnes

Většina krajů v Česku má problémy s personálním obsazováním pohotovostí v nemocnicích. Jak upozorňuje Mf Dnes, nemocnice proto začínají jejich provoz omezovat. Do systému se totiž dobrovolně zapojuje jen malý počet doktorů. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá změnu, aby lékaři museli aspoň jednu službu měsíčně odsloužit povinně.

E15

Internetový gigant Google, televize Nova nebo Česká pošta. I těmto velkým věřitelům dluží internetový obchod s módou Zoot. Informuje o tom deník E15. Pokud projde ozdravný plán firmy, majitelé dluhopisů a nezajištění věřitelé přijdou o víc než půl miliardy korun.

E-shop Zoot se dohodl s věřiteli na reorganizaci. Získají deset procent ze svých pohledávek Číst článek

Deník N

Univerzitou Palackého v Olomouci hýbe spor o připravovaný výzkumný ústav. Postup školy při jeho zakládání kritizují vědci z přírodovědecké fakulty - mají strach, že kvůli instituci přijdou o granty. Podrobnosti najdete v Deníku N.

Právo

České tajné služby se přou kvůli kybernetickému zákonu. Díky němu by vojenští zpravodajové mohli plošně sledovat internet a promýšlet útoky proti hackerům. Čtvrteční Právo ale upozorňuje na to, že podle ostatní tajných služeb není ze zákona zřejmé, co přesně budou vojenští zpravodajové na internetu sledovat.