Přehled tisku: nákupy elektrobusů, pomoc lidem závislým na lécích a konec kůrovcových kalamit

Ve čtvrtečním tisku se dočtete, že česká města ve velkém investují do elektrobusů. Píše o tom Mladá fronta DNES. Regionální Deník upozorňuje na objev českých vědců, díky kterému by se lesy brzy mohly zbavit kůrovcových kalamit. A Lidové noviny informují o odchodu dvou vrcholových manažerů z České pošty. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:49 3. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká města ve velkém nakupují elektrobusy. | Foto: Dopravní podnik města České Budějovice

E15

Česká firma do vývoje nového dopravního letadla investovala miliardy, stroje se přesto nejspíš vyrábět nezačnou. Deník E15 zjistil, že společnost Evektor nedostala slíbenou investici od firmy z Malajsie. České letadlo si přitom v minulých letech zamluvilo dvě stě lidí nebo firem. Malajsijská společnost má ve firmě Evektor podíl 18 procent, v roce 2016 slíbila, že do Česka pošle obří investici ve výši 200 milionů dolarů, v přepočtu tedy víc než čtyři miliardy korun. Peníze ale pořád nedorazily. Výroba letadel už přitom měla dávno začít. Podle E15 malajsijská firma od investice upustila, protože se rozhodla víc soustředit na automobilový průmysl.

Mladá fronta DNES

Česká města ve velkém nakupují elektrobusy. Píše o tom čtvrteční Mladá fronta DNES. Nové autobusy na elektřinu dopravní podniky kupují i díky tomu, že na nákup ekologičtějších vozů přispívá ministerstvo pro místní rozvoj. Městům na elektrobusy v minulých letech přispělo v součtu miliardou korun. Dotaci využil třeba královéhradecký dopravní podnik - teď má tři autobusy na elektřinu, na konci roku jich chce mít třicet.

Přehled tisku: maturita z matematiky, peníze pro školky a kouření v hospodách Číst článek

Hospodářské noviny

Stát chce začít více pomáhat lidem závislým na lécích. Upozorňují na to čtvrteční Hospodářské noviny. Podle nich do teď problém v Česku nikdo moc neřešil. Do roku 2027 by proto měla vzniknout síť poraden, kde budou lékaři lidem se závislostmi na lécích pomáhat. Hospodářské noviny připomínají, že závislost na lécích je stejně nebezpečná jako užívání tvrdých drog nebo velkého množství alkoholu. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je v Česku asi 900 tisíc lidí, kteří si berou větší dávky léků, než musí. Nebo si dokonce berou medikamenty, které vůbec nepotřebují.

Deník

Lesy možná brzy budou bez kůrovcových kalamit. Čeští vědci jsou podle regionálního Deníku blízko k objevení postupu, díky kterému by bylo možné kůrovce účinně hubit. Nová metoda má název fumigace - v praxi by lesníci poškozené stromy zakryli plachtou a vehnali by pod ní speciální plyn. Nový postup teď zkouší chemici z České zemědělské univerzity. Dosavadní výsledky testů ukazují, že plyn při takzvané fumigaci zahubí prakticky všechny kůrovce, kteří ve stromě jsou. Dřevo přitom látka nijak nepoškozuje. Pokud postup úspěšně projde ještě dalšími testy, mohl by se začít používat i v praxi.

Přehled tisku: vodní elektrárny, vydávání řidičských průkazů nebo trolejbusy Číst článek

Lidové noviny

V České poště podle Lidových novin skončili dva vrcholoví manažeři, a to velmi krátce poté, co tam přišel nový ředitel. Jeden manažer odešel na vlastní žádost, druhý důvod nekomentoval. Vedení státního podniku taky v minulých dnech odvolalo dva členy dozorčí rady. V České poště skončil šéf divize obchodu a marketingu Jan Foubík a finanční ředitel Lukáš Svoboda. Foubík Lidovým novinám řekl, že jeho konec ve funkci nijak nesouvisí s příchodem nového ředitele České pošty Romana Knapa. Prý se chce víc věnovat rodině a práci v jiném oboru. Svoboda svůj odchod ze státního podniku deníku potvrdil, komentovat ho ale nechtěl.

Právo

Vojenská střední škola v Sokolově zatím nejspíš nebude. Všímá si toho čtvrteční Právo. Jednu vojenskou třídu v regionu chtělo zřídit vedení Karlovarského kraje, studenti ale o obor nemají zájem. Prvním kolem přijímacích zkoušek prošli jenom dva žáci. Podle Práva nemají žáci o studium vojenské střední školy zájem. Aby je ke studiu přijali, musí projít poměrně náročnými fyzickými testy - musí třeba uběhnout kilometr v určeném čase nebo zvládnout určitý počet shybů. Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové z hnutí ANO se málo žáků na obor přihlásilo taky kvůli tomu, že ministerstvo obrany studium málo propagovalo.