Přehled tisku: předepisování léčebného konopí, víza pro cizince a úbytek venkovských obchodů

V úterním tisku se dočtete o tom, že se policii nedaří lákat nové zaměstnance. Všímá si toho Mf Dnes. Lidové noviny se věnují vízům pro cizince a deník Právo upozorňuje na vliv teplého počasí na ptactvo, některé druhy ptáků kvůli němu zatím neodletěli do svých zimovišť na jihu. Více se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:02 6. listopadu 2018

Mf Dnes

Policii se nedaří lákat nové zaměstnance - a to i přes štědrý náborový příspěvek a další výhody. Tématu se věnuje Mf Dnes. Policejní nováčci můžou dostat po nástupu příspěvek až 150 tisíc korun a nemusí mít ani maturitu. I přesto ale napříč republikou chybí skoro 1700 policistů. Policie už na náborových příspěvcích vyplatila od července zhruba 25 milionů korun. Jeho výše se pohybuje od 75 do 150 tisíc. Nový policista ho dostane po půlroční zkušební době a u policie musí zůstat alespoň šest let.

Lidové noviny

Nedostatek lidí na trhu práce by mohla částečně vyřešit mimořádná - časově omezená - víza pro cizince. O návrhu ministerstva vnitra informují Lidové noviny. Vízum bude platné jen jeden rok a nebude možné ho prodloužit, změnit, ani požádat o jinou formu pobytu. Takzvané mimořádné pracovní vízum by měla umožnit novela zákona o pobytu cizinců, která v Poslanecké sněmovně míří do druhého čtení. Měla by se dotknout hlavně profesí s nižší kvalifikací, jak připomínají Lidové noviny. Ministerstvo vnitra novinku obhajuje s tím, že víza zajistí dostatečnou pružnost, kterou požadují zaměstnavatelé.

E15

Česko nesplňuje podmínky pro zavedení plošného reverse charge - píše to deník E15. Jde o přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z prodávajících na kupující. O zavedení reverse charge přitom usiloval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, Česko ho ale nejspíš nebude moct využít. Jednou z podmínek pro zavedení reverse charge je totiž výpadek ve výběru DPH, který musí být alespoň pět procentních bodů nad průměrem Evropské unie. A tahle podmínka je - jak píše deník - v rozporu se zprávou, kterou v říjnu s odkazem na Evropskou komisi zveřejnilo ministerstvo financí. Mezera ve výběru DPH, která představuje rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem daně, se v roce 2016 snížila ze 17 na 14 procent.

Deník

Za 28 let se v Královéhradeckém kraji uzavřela pětina venkovských obchodů s potravinami. Tématu se věnuje regionální Deník. Jen za poslední tři roky jich skončilo dvacet. Vedení kraje kvůli tomu na příští rok vyčlenilo dva a půl milionu korun, které by měly obchody v menších obcích částečně dotovat.

Hospodářské noviny

Přibývá lékařů, kteří pacientům předepisují léčebné konopí - za poslední rok se jejich počet zdvojnásobil. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Léčebné konopí pomáhá ulevovat od nesnesitelných bolestí a křečí lidem s poškozenou páteří, roztroušenou sklerózou nebo rakovinou. K letošnímu září získalo oprávnění předepisovat léčebné konopí 58 lékařů, což jen zlomek ambulantních lékařů. Celkem je jich u nás 20 tisíc. Pacienti za léčbu konopím utratí v průměru 1800 korun měsíčně, lidé se silnými bolestmi ale spotřebují několikanásobně vyšší dávky a účet za jejich léčbu tak může být mnohem vyšší, upozorňují Hospodářské noviny.

Právo

Ptáci jsou zmatení z nezvykle teplého počasí - například rehkové a drozdi kvůli němu zatím neodletěli do svých zimovišť na jihu. Dozvíte se o tom v deníku Právo. Zároveň s tím se mírně zpozdil i tah havranů ze severní do střední Evropy. Výkyvy počasí, kdy denní teploty dosahují 20 stupňů Celsia, nutí ptáky podle deníku Právo, aby se chovali jako na jaře. Jediným štěstím je, že se dny zkracují a příroda tak ptákům signalizuje, že se musí připravit k cestě na jih. Potravy mají ptáci v zahradách i na polích spoustu a můžou si tak doplnit podkožní tukové vrstvy, které jim umožní přečkat zhruba týden v chladném počasí ve střední Evropě, pak se ale budou muset vydat do teplých krajů.