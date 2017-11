Přehled tisku: drahé léky, podpultové tarify, sledování ze záznamu, nedostatek fyzioterapeutů

E15

Zpoždění kotlíkových dotací srazilo prodej kotlů na tuhá paliva o desítky procent. Největší problémy mají podle deníku E15 hlavně čeští výrobci. Naopak roste počet instalací kotlů na plyn a tepelných čerpadel. Ty jsou ale z Německa a Švédska.

Mladá fronta Dnes

Doplatky za léky jsou podle Mladé Fronty Dnes nespravedlivé. Výrobci a distributoři léků totiž malé lékárny diskriminují a nedávají jim množstevní slevy jako velkým lékárenským řetězcům. Díky těmto slevám pak lékárny můžou pacientům výši doplatků snížit. Například za lék na cukrovku Victoza doplatí pacient v lékárně v Rýmařově 1 844 korun, v nemocniční lékárně v Olomouci je ale bez doplatku. Léků na běžná onemocnění s rozdílnými doplatky ve výši několika set korun jsou dnes po celé republice stovky.

Hospodářské noviny

Až sedm z deseti Čechů volá a využívá internet v mobilu za výhodnějších podmínek, než jaké operátoři nabízejí ve svých cenících. Píšou o tom Hospodářské noviny. Údaje novinám poskytl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zkoumal, jestli největší operátoři na trhu nevytvořili kartel. O kartel podle antimonopolního úřadu nejde, protože většina zákazníků nakonec dostane cenu lepší. I když skrytě, pomocí podpultových nabídek. Výhodnější tarify dává hlavní mobilní trojice především lidem, kterým brzy vyprší smlouva nebo kteří sami pohrozí odchodem ke konkurenci.

Deník

Češi si oblíbili sledování televizních pořadů ze záznamu a ne v reálném čase. Jak píše regionální Deník, umožňuje to hybridní televize, kterou má doma milion 300 tisíc lidí. Po zmáčknutí takzvaného červeného tlačítka může divák sledovat pořady z archivu televizních stanic i internetových webů. Další rozvoj televizí přinese přechod stávajícího vysílání DVB-T na nový systém DVB-T2. České Radiokomunikace letos téměř dokončily přechodovou síť.

Lidové noviny

V Česku je málo fyzioterapeutů. Podle Lidových novin přitom přibývá lidí, kteří jejich služby potřebují. Absolventi magisterského oboru fyzioterapie často kvůli nízkému nástupnímu platu odcházejí do zahraničí nebo do soukromých wellness studií. Podle Unie fyzioterapeutů by měl stát finančně podpořit studium dalších odborníků, dbát na jejich postgraduální přípravu a zvýšit absolventské platy.

Právo

Učitelé na malých školách nedostávají prémie. Zjistil to deník Právo. Podle něj malé školy nemají na osobní ohodnocení učitelů peníze. Problémy mají hlavně zařízení, kam nastoupí málo dětí a kraj tak škole pošle méně peněz. Na některých školách osobní ohodnocení škrtli ke konci roku. Tedy v době, kdy se osobní ohodnocení zpravidla rozdělují. Stát přitom poslal několik miliard korun na zvýšení tarifní složky učitelského platu.