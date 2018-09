Přehled tisku: Češi nechodí k zubařům, pivovary vaří speciály na zakázku a lidé připlácí za léky ‚zdarma‘

E15

Bohatí lidé stále častěji investují do stavebních pozemků a bytů, ačkoliv jejich ceny pořád rostou. Naopak menší zájem investoři mají o cenné kovy nebo o zemědělskou půdu. Tématu se věnovala E15. Bohatí Češi údajně stále častěji své peníze dávají také do oborů, které je zajímají a ne pouze tam, kde vědí, že budou mít velký zisk. Milionáři tak kupují třeba sbírky obrazů nebo soch nebo drahé víno. Také se čím dál tím častěji snaží podpořit začínající podnikatele - peníze jim dávají výměnou za podíl z případného zisku.

Každý pátý Čech se bojí zubaře. Lidé kvůli tomu odkládají preventivní prohlídky

Češi málo chodí k zubařům na preventivní prohlídky, píše čtvrteční Mf Dnes. Ke stomatologovi by lidé měli v ideálním případě chodit dvakrát ročně, to ale podle zdravotních pojišťoven dělá jen asi jeden člověk ze třiceti. Pacienti si přitom neuvědomují, že při zanedbání prevence jim hrozí vážné zdravotní problémy.

Třeba největší česká zdravotní pojišťovna VZP má víc než pět a půl milionu klientů. A loni na obou doporučených prohlídkách bylo jen 200 tisíc z nich. Aspoň na jednu prohlídku přišel asi každý třetí klient VZP. Kvůli zanedbání prevence lidem přitom nehrozí jenom banální problémy, jako je třeba zubní kaz, zubař totiž dokáže odhalit například i nádor v ústní dutině. Lidem, kteří k zubaři přijdou třeba až po několika letech, hrozí navíc velké výdaje, protože pojišťovny proplácí jen základní péči.

Část pacientů si musí připlácet za léky i přesto, že by je měli dostávat zdarma, všiml si Regionální deník. Zákon každému pacientovi garantuje alespoň jeden lék na konkrétní chorobu zdarma. Některé z těchto léků se ale do Česka vůbec nedovážejí a pacienti tak musí sáhnout po alternativě, kterou pojišťovna nehradí. Problém se podle deníku týká třeba přípravku Zenbrest. Ten se používá na rakovinu prsu a pacientky by ho měly mít zdarma. Farmaceutické firmy ale za poslední rok do Česka dodaly jenom 37 balení tohoto léku.

Lékárníci chystají žalobu na ústav pro kontrolu léčiv. Chtějí, aby trestal opožděné dodávky léků

Podle týdeníku Ekonom vaří pivovary stále častěji pivní speciály na zakázku pro konkrétní restaurace. Na zakázkovou výrobu se zaměřují třeba pivovary Chotěboř nebo Lobkowicz. Do restaurací navíc dodávají i speciální tácky nebo sklenice. Speciální pivo si nechávají vařit třeba v restauraci Bystrcká oáza na jednom z brněnských sídlišť. Pojmenovali ho Bystrčák. A majitel restaurace Jiří Nedvěd Ekonomu řekl, že speciál je teď nejoblíbenější ze všech piv, které hostům nabízejí. Některé restaurace, které o vlastní pivo taky stály, zvolily jinou cestu. Nakoupily potřebná zařízení a pivo vaří ve vlastním minipivovaru.

Vydávání půdy církvi začala prověřovat komise ministerstva zemědělství. Píše o tom deník Právo. Komise bude posuzovat, jestli si církve můžou požadovanou půdu opravdu nárokovat. Sporné případy by podle ministra zemědělství Miroslava Tomana za ČSSD měly řešit soudy. Podle Tomana bude komise posuzovat hlavně to, jestli církve o půdu přišly až poté, co se k moci dostali komunisté. Pokud by totiž církve požadovaly půdu zabavenou například podle takzvaných Benešových dekretů, nemohly by ji dostat zpátky. Komise už se zabývala požadavky některých církví a řádů, kterým v minulosti odmítly půdu vydat Lesy České republiky.