Přehled tisku: zpomalení růstu cen nových pražských bytů a malé platy kuchařek ve školních jídelnách

Podle deníku E15 v příštím roce už zřejmě ceny nových pražských bytů neporostou tak rychle jako letos. Právo píše o vyztužení Libeňského mostu ocelovými konstrukcemi a Lidové noviny se věnují nedostatku kuchařek ve školních jídelnách, který je způsobem mimo jiné nízkými platy v odvětví. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 9. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstavba nových bytů v Praze | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

„Developeři zmírní zdražování bytů.“ To je titulek Deníku E15. Podle něj ceny nových bytů v Praze v příštím roce už zřejmě neporostou tak rychle jako letos, a to mimo jiné kvůli slabšímu zájmu. Očekává se, že ceny novostaveb stoupnou průměrně zhruba o tři procenta. Vyplývá to z průzkumu společností CEEC Research a KPMG mezi developerskými firmami.

E15 připomíná, že přitom ještě v letošním druhém čtvrtletí nové byty meziročně zdražily skoro o 15 procent. Ceny sice příští rok porostou méně dynamicky, stejně ale zájemci o nové byty musí se zdražením počítat. Developeři to zdůvodňují hlavně vyššími náklady stavebních prací i materiálů.

Přehled tisku: zdražování piva, nespavost u seniorů a výjimečnost českých tanečních Číst článek

Mf Dnes

Školy i rodiče žáků musejí řešit stále více dokumentů, formulářů a souhlasů. Mladá fronta Dnes uvádí příklad, kdy se jedna matka žáka první třídy musela před nástupem do školy vypořádat s 11 dokumenty. Podle deníku ale formuláře přibývají spíš ze strachu z možného porušení zákona, než že by byly opravdu potřeba. Kupící se dokumenty přidělávají starost i školám, které některé dokumenty musí archivovat i po dobu několika let.

Deník

Na úřadech práce přibývá nezaměstnaných absolventů středních a vysokých škol, informuje Deník. V září jejich počet stoupl o čtyři tisíce. Celkem jich bylo podle regionálního deníku skoro 13 a půl tisíce. Nejčastěji se mezi nimi objevují absolventi z oborů ekonomie, administrativy nebo gastronomie. Naopak vysokou šanci získat práci co nejdříve po škole mají třeba medici a absolventi technických oborů. Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové je velká poptávka i po vystudovaných řemeslnících, kterých je u nás dlouhodobě nedostatek.

Hospodářské noviny

Skoro 450 Čechů už využilo novou možnost vzít si volno v práci a dlouhodobě se starat o nemocného blízkého. Podle zjištění Hospodářských novin je to ale daleko méně, než předpokládalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Stát od června, kdy začala novinka platit, vyplatil na tuto dávku zhruba 4 miliony korun. Takzvané dlouhodobé ošetřovné je možné čerpat až na dobu tří měsíců. Pečující během něj dostanou dávku ve stejné výši, jako kdyby byli sami na nemocenské.

Přehled tisku: pozdní pomoc dětským obětem násilí a tropická onemocnění v Česku Číst článek

Právo

Libeňský most v Praze by mohla zajistit ocelová konstrukce. Píše to deník Právo, který má k dispozici zatím nezveřejněný dokument sepsaný odborníky z oblasti stavebnictví. Ti navrhují vybrat násyp na klenbách mostu a nahradit ho právě zmíněnou konstrukcí, která je oproti násypu několikanásobně lehčí. Na ocelovou konstrukci by se pak položila mostovka, vnější tvar Libeňského mostu by ale prý neutrpěl. O rekonstrukci nebo případné demolici mostu bude rozhodovat nové vedení Prahy.

Lidové noviny

Školní jídelny trápí nedostatek kuchařek, všímají si toho Lidové noviny. Průměrný plat v tomto odvětví je 14 tisíc korun hrubého, 40 procent pracovníků ve stravovacích zařízeních navíc nedostává osobní příplatky, protože na ně nejsou peníze. Kuchaři a kuchařky tak odcházejí jinam. Kvůli nedostatku personálu jídelny nabízejí méně jídel nebo využívají polotovary.

Rodiče platí za školní oběd mezi 20 a 35 korunami, a to podle věku dítěte. Plná cena je podle Asociace školních jídelen až 70 korun. Rozdíl mezi částkami hradí stát a obce.