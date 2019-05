Přehled tisku: návrat lososů do Česka, omezování ohňostrojů a klesající prodej fotoaparátů

V pondělních novinách se mimo jiné dočtete o o snahách českých biologů vrátit lososy zpět do českých vod. Případně o tom, že chytré telefony devastují trh s fotoaparáty. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:29 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stále více českých měst omezuje ohňostroje. Někde platí plošný zákaz, jinde mají vyhrazená místa. Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Respekt

Ochranáři se snaží vrátit lososa do českých vod. Tématu se věnuje týdeník Respekt. Pro vědce je důležité, aby se lososi do Česka vrátili zpátky poté, co se vydají k moři. Už od raného začátku jim k tomu pomáhaly speciální inkubátory, díky kterým si lososi zvykali na českou vodu, na kterou by si pak měli vzpomenout a vrátit se zpátky.

Například z Českého Švýcarska zmizeli lososi před 70 lety kvůli zhoršující se kvalitě vody. Teď už je ale labská voda čistší a biologové v Českém Švýcarsku slaví první větší úspěch. Ve speciálních inkubátorech v tamních říčkách dokázaly plůdky lososa přežít letošní zimu. Pokud vše půjde podle plánu, losos obecný tam bude za několik let zcela běžný. V činnosti chtějí biologové pokračovat další čtyři roky.

Hospodářské noviny

Vyhoření u zaměstnanců se může objevit kdykoliv. Na věku ani na typu zaměstnání přitom nezáleží. Dočtete se o tom v Hospodářských novinách. Psychické problémy spojené s prací má v různé míře až pětina Čechů. Mezi ohrožené pracovníky se často řadí lékaři, zdravotní sestry, vrcholoví manažeři, sociální pracovníci či novináři.

Podle personalistů jsou důvodem stále větší požadavky firem na zaměstnance. S velkým tlakem se přitom potýkají i samy společnosti. Ve stále drsnějším konkurenčním prostředí jim klesají marže, a proto musí zvyšovat produkci se stejným, nebo dokonce nižším počtem zaměstnanců.

E15

Deník E15 si všímá, že chytré telefony devastují trh s fotoaparáty. Letos se jich za první čtvrtletí prodalo po celém světě jen 3,2 milionu. To je meziročně o 27 procent méně. Menší počet foťáků než loni si lidé koupili naposledy v roce 1984. Dlouhodobě klesá především trh s levnějšími fotoaparáty a s kompakty, kde je podle obchodníků vliv kvalitního foťáku v mobilu nejvíc zřejmý. Na druhou stranu ale zákazníci mají stále velký zájem o dražší a speciální modely, za kterými chytré telefony zaostávají.

Éru smatrphonů nastartovala firma Apple v roce 2007 se svým iPhonem. V tom roce se přitom prodalo ještě přes sto milionů fotoaparátů. Fotoaparáty ale nejsou jedinou oblastí, kterou nepříznivě smartphony zasáhly. Lidé přestali používat například MP3 přehrávače, budíky nebo diktafony. Díky větším úhlopříčkám displeje u chytrých telefonů se málo prodávají taky kamery, navigace nebo třeba autorádia, dodává E15ka.

Euro

Dluhopisy prolezlé prašivinou – to je titulek týdeníku Euro, který varuje před rizikovým zhodnocováním peněz. V posledních letech je jich čím dál víc a nezkušení investoři na ně často naletí. Web nesplacene-dluhopisy.cz eviduje už 19 firem, které nevyplatily investorům úrok nebo jistinu. Lidé tak můžou přijít až o 670 milionů korun.

Pro banky a velké společnosti jsou dluhopisy běžným způsobem financování. Drobný investor se k nim ale dostane poměrně těžko. Mezeru na trhu proto vyplnily weby, které nabízejí nabídky dluhopisů menších nebo začínajících firem. Ty cílí především na nezkušené lidi s úsporami v řádu stovek tisíc korun. Nabízejí atraktivní úročení, většinou mezi sedmi a devíti procenty. Jenže tomu odpovídá taky riziko.

Deník

Dětské jesle v posledních letech zažívají rozmach. Píše o tom regionální Deník. Samotný pojem jesle se podle ministerstva práce a sociálních věcí už ale nepoužívá. Radnice místo toho nabízejí místa v dětských skupinách. Většinou jde však o stejnou službu. Jen v Praze jich teď funguje přes 170. Na některých místech přitom stále poptávka výrazně převyšuje nabídku.

Dětské skupiny zřizují v metropoli nejen radnice městských částí, ale taky různé spolky nebo firmy. Skupiny totiž můžou vznikat za různým účelem, třeba jako firemní školky nebo právě jesle. Dětskou skupinu podle zákona můžou navštěvovat děti od jednoho roku až do zahájení školní docházky. Kapacita dětské skupiny je maximálně 24 dětí.

Mf Dnes

Stále víc měst po celém Česku zakazuje ohňostroje. Někde platí plošný zákaz, jinde mají vyhrazená místa nebo jsou rachejtle povolené jen v některé dny. Téma Mf Dnes. Naposledy zákaz zavedly Doksy na Českolipsku. Výjimkou je jen silvestrovská noc. Za odpálení petard v jiných dnech hrozí pokuta.

Podle Mladé fronty Dnes je v zákazu rachejtlí právě letošek zlomový. Hned několik velkých či krajských měst vyhlášku proti výbuchům buď už přijalo, nebo se na ni chystá. Například Kolín si nechal zpracovat dokonce průzkum. Dvě třetiny obyvatel by používání petard omezily. Úplný zákaz by pak vyhovoval 38 procentům z tisícovky dotázaných. Místní by petardy zakázaly taky v historickém centru města. Třeba v Liberci a v Praze mají ale vyhrazené lokality, kde lze rachejtle odpalovat celoročně. Pokud lidé zákaz poruší, nejprve to strážníci řeší domluvou, pak můžou udělit pokutu až pět tisíc korun.

Lidové noviny

Dlouhodobé truchlení bude podle Lidových novin na seznamu mentálních nemocí. Pokud člověk po ztrátě blízkého truchlí příliš dlouho, může se u něj vyvinout komplikované truchlení, které mu narušuje běžný život. Doteď ho lékaři léčili jako deprese, nově ale budou moct zpřesnit diagnózu a pacienta poslat ke specialistovi. Zapsání komplikovaného truchlení do Mezinárodní klasifikace nemocí teď musí schválit Světová zdravotnická organizace.

Podle studie ve Spojených státech amerických se komplikovaný zármutek rozvine asi u deseti procent truchlících. Ti se i po letech truchlení cítí hůř než na začátku a zármutek je omezuje sociálně i pracovně. Mají intenzivní stesk, trpí poruchami paměti a soustředění nebo ztrácí smysl života. Těmto lidem pomáhají speciální terapie. Jejich cílem je, aby člověk přijal úmrtí jako součást života, aniž by na zemřelého zcela zapomněl. Pacient se při terapii učí regulovat emoce, zvyká si na život s nimi nebo se učí pracovat se vzpomínkami.

Právo

Ministerstvo obrany vyškrtlo kopřivnickou Tatru z části historicky největšího armádního tendru. Zjistil to deník Právo. Vláda přitom na konci loňského roku schválila, že dílenské vozy pro nová bojová vozidla pěchoty dodá Tatra. V požadavcích, které ministerstvo odeslalo případným čtyřem dodavatelům, ale přímá zmínka o značce Tatra není.

Přesto je možné, že tatrovka nakonec dílenské vozy – tedy jakési pojízdné opravny – dodávat bude. Důležitým kritériem při výběru vítěze totiž bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu. Musí být minimálně 40 procent z nabídkové ceny zakázky. Případný dodavatel si ale české subdodavatele může najít jinde a dílenské vozy dodat na jiných podvozcích typu 8x8. I přesto kopřivnická automobilka spoléhá na to, že zakázku dostane, když materiál schválila vláda.