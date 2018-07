Přehled tisku: bohatší poslanci, opisující ministryně a nechtěné kůrovcové dřevo

V úterním tisku se dočtete například o tom, že ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO opisovala i ve své druhé diplomové práci. Alespoň to tvrdí deník Právo, který text zanalyzoval. Hospodářské noviny si zase všímají, že České poště chybí přes tisíc zaměstnanců. Víc najdete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. PŘEHLED TISKU Praha 8:37 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taťána Malá, Lubomír Metnar a Marta Nováková při jmenování vlády | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Mf Dnes

Do poslanecké sněmovny se v posledních volbách dostalo víc bohatých lidí. Vyplývá to z majetkových přiznání politiků, která porovnala Mf Dnes. Může za to hlavně úspěch hnutí ANO. Zatímco před rokem třeba Tomiu Okamurovi z SPD stačil na třetí místo v žebříčku nejbohatších poslanců zisk 15 milionů korun, letos je s 23 miliony o několik příček níž. Jak uvádí deník, přiznání se podává letos v nové formě. Někteří politici tam proto vypsali rovnou celý svůj majetek - nejenom věci koupené v roce 2017. Premiér Andrej Babiš třeba v přiznání uvedl, že vlastní nemovitosti za 62 milionů korun, auto za 3,5 milionu a značkové hodinky za 900 tisíc.

Lidové noviny

Firmy nechtějí kůrovcové dřevo ani za zlomek původní ceny. Všímají si toho Lidové noviny. Kubík před rokem stál v aukci přes 1100 korun, teď se ho Lesy ČR snaží prodat za 230 korun. Kvůli kůrovcové kalamitě je ale dřeva příliš a firmy navíc odrazují přísné podmínky ve smlouvách. Firmám například hrozí vysoká pokuta, pokud nesplní termín, do kdy mají dřevo vytěžit. Aukce se tak často musí kvůli nezájmu několikrát opakovat.

Deník

Případ hackera, který vydíral šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a útočil na vládní webové stránky, se dostal k soudu. Dočtete se to v Deníku. Okresní soud v Ostravě si v těchto dnech převzal obžalobu. Dvacetiletý mladík podle spisu hrozil zveřejněním informací o Babišově dceři. Za to mu hrozí až 4 letý trest. Hlavní líčení by mohlo začít do několika týdnů.

Hospodářské noviny

Pošta nestíhá, kvůli nízkým platům nemá lidi. To je titulek Hospodářských novin. České poště aktuálně chybí 1300 pracovníků. Nejhůře placení jsou pošťáci. Hlavně ve větších městech tak nemá dopisy a balíky často kdo doručovat. Podle novin musí někdy lidé na zásilku čekat i déle než týden. Na potíže s doručováním už upozorňuje i Český telekomunikační úřad, který na fungování pošty dohlíží. Pošťáků je nedostatek hlavně kvůli tomu, že i v současné době nízké nezaměstnanosti dostanou většinou zaplaceno míň než 20 tisíc korun měsíčně.

E15

Letečtí dopravci dostávají od Úřadu pro civilní letectví čím dál víc pokut. Tématem se zabývá web deníku E15. Nejčastěji musí dopravci platit za zrušené nebo zpožděné lety. Úřad od začátku letošního roku rozdal v přestupkových řízeních pokuty za 248 tisíc korun. Úřad pro civilní letectví za letošního půl roku řešil už 11 přestupkových řízení. Pro porovnání - za předchozí tři roky dohromady jich bylo celkem jen šest. Největší pokutu platil dopravce Travel Service - 110 tisíc korun. Například Bulgaria Air museli zaplatit 65 tisíc korun. Podle zpravodajského serveru E15 za přibývající přestupky může hlavně hustější letištní provoz.

Právo

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO opisovala i ve své druhé diplomové práci, kterou obhájila v roce 2005 na Mendelově univerzitě. Zjistil to deník Právo, který text zanalyzoval. Malá podle něj použila stejné parafráze odborné literatury, které už byly použité v jedné ze starších prací. Práce ministryně se podle deníku částečně shoduje s diplomovou prací Zity Pavlišové, která absolvovala o dva roky dřív. Mendelova univerzita zveřejnila, že z 25 stránek teoretické části Malé se jich s textem Pavlišové překrývá zhruba 11. Malá přitom Pavlišovou nikde necituje. Obě práce se věnovaly chovu králíků a ministryně za ni obdržela inženýrský titul, píše Právo.