Přehled tisku: kraje se spojují s Maláčovou proti Schillerové, ztráty cukrovarů i boj s ‚elektrošmejdy‘

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chce uzavřít s kraji spojenectví proti škrtům ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), píší úterní Hospodářské noviny. Mf Dnes zase píše, že české i evropské cukrovary končí ve velkých ztrátách, za což může přebytek cukru na trhu. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 28. května 2019

Mf Dnes

České a evropské cukrovary končí ve velkých ztrátách. Může za to přebytek cukru na trhu, jak píše úterní Mf Dnes. Jeho cena v Česku spadla na 12,50 za kilo. To je takřka stejná cena, za kterou se prodával v roce 1990. Česko má zásoby sladidla asi na 11 let.

Deník

Do boje s tzv. „elektrošmejdy“ vyrazili velcí dodavatelé proudu v Česku, píše o tom Deník. Nátlakovým praktikám některých společností, které poskytují smlouvy na energie, by měla zabránit nová dohoda. K té se připojili mimo jiné zástupci ministerstva průmyslu a obchodu nebo rady Energetického regulačního úřadu.

Hospodářské noviny

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chce uzavřít s kraji spojenectví proti škrtům ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), tématu se věnují úterní Hospodářské noviny. Schillerová totiž z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí škrtla dvě miliardy korun, které teď podle krajů a Maláčové chybí na platy pracovníků v sociálních službách.

Podporu Maláčové v boji proti škrtům potvrdili například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) nebo Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD). Naopak hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO se staví na stranu Schillerové.

E15

Českým exportérům zlevňuje pojistka na byznys, která je chrání před nečekaným vývojem koruny, píše o tom deník E15. Od roku 2017, kdy skončily devizové intervence, narostl objem zajištěného podnikání českých firem na čtyřnásobek a dál roste. Podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka je teď pojistka na podnikání výhodná hlavně na dva roky a více. Podle Daňka jsou exportéři pojištění až k hodnotě 27,30 korun za euro. Aktuální kurz je přitom 25,80.