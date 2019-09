Přehled tisku: Ministryně Benešová musela na policii, digitální daň od poloviny roku 2020 a kontroly vody

Ministerstvo financí odmítlo námitky Komory daňových poradců, která chtěla prodloužit přechodnou lhůtu pro účinnost normy. Sedmiprocentní sazba bude platit třeba pro Facebook, Google nebo i Airbnb a Uber, píše deník E15. Deník N píše o nařčení Marie Benešové ze strany někdejšího kolegy, který tvrdí, že se ještě jako advokátka sešla před rozsudkem se soudcem Ladislavem Koudelkou. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 26. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Deník N

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO musela nedávno vypovídat na policii. A to kvůli nařčení jejího někdejšího spolupracovníka Jana Růžka z ČSSD. Ten tvrdí, že se Benešová před dvěma lety ještě jako advokátka sešla před vynesením rozsudku se soudcem Krajského soudu v Praze Ladislavem Koudelkou. Téma přinesl Deník N. Případem se zabývají lounští policisté. Soudce Koudelka totiž podal na Růžka trestní oznámení pro pomluvu. Policisté vyšetřují, jestli se Benešová s Koudelkou opravdu sešla, nebo jestli jde o křivé obvinění. Oba dva tvrzení odmítají.

E15

Nový zákon o digitální dani má platit od poloviny příštího roku. Ministerstvo financí totiž odmítlo námitky Komory daňových poradců, která chtěla prodloužit přechodnou lhůtu pro účinnost normy. Sedmiprocentní sazba na vybrané internetové služby a hlavně reklamu bude platit třeba pro Facebook, Google nebo i Airbnb a Uber. Tématem se zabývá deník E15. Rezort financí nesouhlasil ani s další námitkou Komory daňových poradců - a to že norma prý odporuje mezinárodním závazkům Česka o zamezení dvojímu zdanění.

Mf Dnes

Stát plánuje zpřísnit kontroly nad vodou ve studních - píše o tom Mf Dnes. Zavést chce víc povinných vodoměrů, čerpání vody bude přísněji evidovat a v krajních případech ho i zakáže. Silnější dohled nejdřív dopadne na firmy nebo obce, které zásobují síť vodovodů z vrtů. Vodoprávní úřady ale dostanou nové pravomoci, které se můžou dotknout i majitelů soukromých studní. To by se dělo hlavně v případech velkého sucha. Stát chce zavést větší množství vodoměrů.

Deník

Ministerstvo životního prostředí zkoumá možnost, že by povolilo přimíchávání takzvané strusky do materiálu na stavbu silnic. Zabývá se tím Deník. Struska je zbytkový materiál, který vzniká při spalování nebezpečného odpadu. Podle ministerstva by tak stavba silnic byla levnější. Proti jsou ale ekologové. Ministerstvo tvrdí, že po silnicích s přídavky strusky jezdí lidé například v Nizozemsku, Švédsku, Dánsku nebo Finsku. Ekologové ale upozorňují, že struska obsahuje soli, kovy a toxické organické látky, píše Deník. Ty by se tak mohly dostat do vody a půdy.

Právo

Některé školy, policisté nebo armáda sbírají víčka z PET lahví na charitativní účely. To ale podle ochránců přírody nedává žádný smysl. Argumentují třeba nízkou výkupní cenou víček. Sbírání navíc nepomáhá ani životnímu prostředí. Téma pro deník Právo. Cena výkupu víček se pohybuje od čtyř do devíti korun za kilogram, jedno víčko váží asi dva gramy. Mnohem lepší tak je poslat peníze charitám přímo na účet.

Hospodářské noviny

Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost chybí zaměstnanci a peníze. Úřad přitom čím dál víc upozorňuje na sílící kybernetické hrozby. Píší o tom Hospodářské noviny. Stát do ochrany proti hackerům investuje podle bezpečnostních odborníků málo. Vláda ale tvrdí, že úřad nespotřeboval ještě desítky milionů korun. Kvůli nedostatku financí nemůže bezpečnostní úřad nabírat nové zaměstnance. Podle šéfa instituce Dušana Navrátila jsou ale největším problémem zastaralé počítačové systémy.