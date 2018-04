Přehled tisku: pro předpis na marihuanu do Brna i vývoj státní navigace za 270 milionů

Ve čtvrtečním vydání českých deníků se dočtete například o pokutách pro rodiče, kteří nezapíšou své děti do povinné školky. Píše o tom Mladá fronta DNES. Hospodářské noviny se věnují tématu užívání marihuany pro léčebné účely, Deník pak tomu, že stát vyvine vlastní navigaci pro řidiče. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstování konopí (ilustrační foto) | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Mladá fronta DNES

Deník Mladá fronta DNES ve čtvrtečním vydání píše o pokutách ve výši pět tisíc korun za to, že rodiče nezapíšou své děti do povinné školky. Mladá fronta DNES si všímá toho, že bezmála tři a půl tisíce předškoláků nenastoupilo po povinného ročníku mateřinky. A úřady teď postihují rodiče, kteří do ní své potomky neposlali. Mezi nimi jsou ale i Češi, kteří žijí v zahraničí a o povinném zápisu vůbec nevěděli.

Deník

Jak je plynulý provoz, na jakém místě se vytvořila kolona a jak se jí vyhnout. To by se řidiči mohli dozvědět z navigace, kterou chystá stát. Přečtete si o tom v regionálním Deníku. Měla by být dokonce přesnější než existující aplikace tohoto typu. Za pětiletý vývoj služby zaplatí Ředitelství silnic a dálnic skoro 270 milionů korun. Státní navigace totiž bude pracovat s údaji z mýtných bran nebo kamer.

Hospodářské noviny

Marihuanu předepisuje jen hrstka lékařů - to je téma Hospodářských novin. Už pět let přitom v Česku platí zákon, který umožnil pacientům užívat léčebné konopí. Od té doby se ho tu vydalo jen pět kilo. Na lékařský předpis rostlinu konzumuje 26 pacientů měsíčně. Konopí pro léčebné účely si lze pořídit ani ne ve dvaceti městech. V každém ho zpravidla předepisuje jen jeden nebo dva doktoři. Vymyká se jen Brno, kde marihuanu ordinuje lékařů sedm.

Právo

Děti se obrací na orgány sociálně-právní ochrany, aby je dostaly z jejich vlastní rodiny - takové případy popisuje deník Právo. V náhradním domově chtějí být třeba děti vyrůstající v rodině, kde je běžné fyzické násilí, užívání drog nebo dokonce sexuální zneužívání. „Sociálka“ se pak obrátí na soud, aby předběžně umístil dítě do ústavní péče.

Lidové noviny

Chlapci se nehlásí na lékařské obory, a tak v medicíně později dominují ženy. Tématu se věnují Lidové noviny. Dvě třetiny absolventů lékařských fakult jsou ženy a vynikají taky v čistě mužských oborech - třeba ortopedii, traumatologii nebo chirurgii. Muže od medicíny odrazuje dlouhé studium a vzdálená vidina slušné kariéry a dobrého výdělku.