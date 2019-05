Přehled tisku: příliš dlouhá rodičovská dovolená, propouštění hendikepovaných a méně rozvodů

Maminky v Česku zůstávají v mezinárodním srovnání s dětmi doma dlouho, upozorňuje Mf Dnes. Tisícům hendikepovaných lidí v Česku hrozí propuštění ze zaměstnání, píše Deník. A v Česku se v posledních letech rozvádí méně manželství. Tématu se věnuje Právo. Jako každé ráno vám přinášíme výběr tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maminky v Česku zůstávají v mezinárodním srovnání s dětmi doma dlouho (ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Maminky v Česku zůstávají v mezinárodním srovnání s dětmi doma dlouho, upozorňuje Mf Dnes. Příliš dlouhá rodičovská dovolená ale může ženám třeba ztížit návrat do zaměstnání. Výrazně kratší dobu doma s dětmi po narození tráví rodiče v Británii nebo v Rakousku.

Průměrně žena v Česku tráví doma s nejmladším dítětem 2 roky a 8 měsíců. Třeba ve Velké Británii jsou ale maminky doma pouze jeden rok. Po stejnou dobu taky pobírají rodičovský příspěvek. V Rakouskou na něj mají rodiče nárok do doby, než dítě dosáhne dvou let. Na Slovensku pak příspěvek pobírají do tří let věku dítěte. U nás na něj mají rodiče nárok 4 roky, srovnává deník. Jako první rodičovský příspěvek zavedlo Švédsko. Tam teď stát vyplácí příspěvek 480 dnů, z toho 60 dnů musí vyčerpat druhý rodič, aby se u dítěte oba povinně vystřídali.

E15

Praha chystá novinku pro lidi, kteří v hlavním městě využívají městskou hromadnou dopravu - nově si budou moct koupit roční jízdenku na splátky, informuje E15. Nový kupon by měl být finančně dostupnější pro víc cestujících.

Cestující by si každý měsíc kupoval třicetidenní kupon, který třeba u dospělého vychází na 550 korun. V momentě, kdy by se součet zaplacených částek vyrovnal ceně ročního kuponu, který dospělého vyjde na 3650 korun, by po zbytek roku už jezdil zdarma. Prakticky to tedy vychází stejně, jako kdyby si už původně koupil roční kupon, vysvětluje E15tka.

Celoroční jízdenku na pražskou integrovanou dopravu by si tak lidé měli možnost koupit na splátky, nejednalo by se ale o klasický úvěr. Ten dopravní podnik nemůže poskytovat - na to by musel mít bankovní licenci, upozorňuje deník.

Deník

Tisícům hendikepovaných lidí v Česku hrozí propuštění ze zaměstnání, píše Deník. Minimální mzda sice roste, státní podpora pro lidi s postižením je ale nízká. V důsledku tak zaměstnavatelé na pracovnících s hendikepem prodělávají.

Zvyšování minimální mzdy je v kombinaci s nízkou státní podporou pro hendikepované na trhu práce problém, všímá si deník. Jejich zaměstnavatelé jim totiž proplácejí část výdělku z příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ten ale už několik let stagnuje. V Česku tak může brzy přijít o práci až 20 tisíc hendikepovaných. A podle Karla Rychtáře z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených se propouštění dotkne hlavně lidí s nejvyšší mírou postižení.

Právo

V Česku se v posledních letech rozvádí méně manželství, píše o tom Právo. Páry spolu totiž čím dál častěji žijí dlouhá léta nesezdaně - před svatbou si tak soužití vyzkouší nanečisto, spousta párů ale do manželství nikdy nevstoupí.

Hlavním důvodem, proč počet rozvodů klesá, je podle deníku zejména fakt, že lidé do manželství vstupují ve vyšším věku - často i po několikaletém soužití s partnerem tzv. na hromádce. Nesezdaných párů je v Česku rok od roku více - podle statistiků spolu nejčastěji bez svazku žijí vysokoškolsky vzdělaní lidé. Ne všechny dlouholeté nesezdané vztahy ale skončí svatbou - to potvrzuje i to, že víc než 50 procent dětí se v Česku rodí mimo manželství a roste i počet svobodných matek.

Lidové noviny

Lidové noviny se věnují kauze Lesy ČR. Minulý týden policie zasahovala v sídle společnosti a taky na ministerstvu zemědělství. Podle deníku se policie zabývá zakázkami Lesů ČR, které uzavřela s dřevařskou firmou Petra. Kriminalisté prověřují, jestli prostřednictvím fiktivní pohledávky nedocházelo k vyvádění peněz ze státního podniku.

Se společností Petra je propojená i firma T.E.P.Z - oba subjekty patří mezi největší hráče českého dřevařského průmyslu. Policie se podle Lidových novin nejvíc zajímá o Daniela Szóráda, který podnik řídil v roce 2016.

Tehdy Petra a T.E.P.Z. zvítězily v tendru Lesů ČR na komplexní dodávku lesnických prací a prodej dřeva pro roky 2017 až 2021. Lesy ČR ale následně nebyly spokojené s tím, jak soukromé firmy pro stát pracují a udělily jim i statisícové pokuty. Nakonec kvůli neshodám loni Lesy ČR a skupina Petra podepsaly dohodu o narovnání a úpravě vzájemných vztahů.

Právě tuto dohodu policisté prověřují. Mají podezření, že Lesy ČR vyměřily za nedodržení smluv dodavatelské skupině.