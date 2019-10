Přehled tisku: drahá mobilní data v Česku, hazard na internetu a změny státních maturit

V pátečním tisku se dočtete, že české datové tarify jsou stále mezi nejdražšími v Evropě. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) situaci pomůže zavedení 5G sítě, píše deník E15. Podle Lidových novin zůstane se státní části maturit jen didaktický test z češtiny. Ústní a slohovou část by od příštího roku připravovaly samy školy. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:14 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní data v Česku jsou stále dražší než v zahraničí. (ilustrační foto) | Foto: JESHOOTS-com | Zdroj: Pixabay

E15

České datové tarify patří i nadále k těm nejdražším v Evropě. Téma pro ekonomický deník E15. Za poslední měsíce se sice situace zlepšila, protože velcí operátoři začali nabízet už i neomezené tarify. Ceny těch s omezeným objeme dat jsou ale oproti většině ostatních evropských zemí stále výrazně vyšší. Z dat analýzy společnosti Rewheel vyplývá, že za v přepočtu 770 korun si lidé v Česku koupí jen 4 gigabajty mobilních dat. S tím, že je nabídka omezených tarifů nedostatečná, souhlasí i ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO. Podle něj pomůže situaci zavedení 5G sítě.

Deník

Pražané se z hlavního města stěhují do středních Čech, vyplývá to z údajů statistického úřadu. Lidí ale v Praze neubývá, protože se do ní naopak přesouvají lidé z jiných částí země a taky z ciziny. Podrobnosti najdete v pátečním vydání regionálního Deníku. Loni se z hlavního města odstěhovalo do Středočeského kraje oficiálně víc než 15 tisíc lidí. Reálně to ale bude ještě víc, protože část Pražanů se úředně k pobytu nepřihlásí a trvalé bydliště si nechá v Praze. I tak ale Pražanů přibývá a to i kvůli rostoucímu počtu cizinců. Jejich počet se mezi roky 2010 a 2017 dokonce zdvojnásobil.

Každá škola má už dnes slušnou autonomii. Nemusí ve všem čekat na stát, říká ministr Plaga Číst článek

Lidové noviny

Ze státní části maturit zřejmě zůstane jen didaktický test z češtiny. Lidové noviny to zjistily z materiálů ministerstva školství. Ústní část maturity i slohová práce z češtiny by od příštího školního roku měly být v kompetenci jednotlivých škol. Má zmizet i povinná maturita z matematiky. Ministerstvo školství se pro změny rozhodlo i kvůli tomu, že po zavedení povinné maturity z matematiky by jí podle odhadů neprošla třetina všech studentů gymnázií. Na netechnických učilištích by to bylo dokonce 70 procent. Resort chce proto pokračovat v systémově proměně výuky matematiky a zavedení povinné zkoušky odkládá na neurčito.

Hospodářské noviny

Počet uživatelů Multisport karty se za poslední roky zdvojnásobil. Podniky pomocí karty podporují sportování svých zaměstnanců. Podle Hospodářských novin ale někteří majitelé sportovišť kritizují společnost, která kartu vydává. Ta podle nich trhu až příliš dominuje. Multisport to odmítá. Problém mají se společností Multisport Benefit zejména majitelé pražských sportovišť. Těm vadí, že přes mateřskou firmu ovládá i některá fitness centra a je pro ně tak zároveň konkurentem i partnerem, upozorňují Hospodářské noviny. Sportoviště taky musí kvůli kartě snížit cenu za vstup, a to často až na hranici pokrytí nákladů za nájem.

Mladá fronta Dnes

Závislých hráčů v Česku přibývá, síť adiktologických služeb ale podle odborníků není dostatečná Číst článek

Hazard se přesouvá na internet a přitvrzuje, tak zní titulek Mladé fronty Dnes. Ta píše o tom, že stále více lidí sází místo kamenných heren, kasin a kanceláří na internetu. Podle statistik ministerstva financí odvedli internetoví provozovatelé na hazardní dani víc než pětinu z celkové částky téměř pěti miliard korun. Podle expertů je hraní v internetových kasinech mnohem nebezpečnější, protože je dostupnější a rychlejší. Pravidla pro online hazard jsou navíc mírnější než povinnosti legálních kamenných heren.

Právo

Vedení Středočeského kraje se rozhodlo, že svým pěti oblastním nemocnicím dá navíc z rozpočtu 82 milionů korun. Informuje o tom deník Právo. Nemocnice mají peníze využít na opravy, údržbu a nábor nových sester a doktorů. Peníze navíc dostanou zdravotní zařízení v Benešově, Mladé Boleslavi, Kolíně, Kladně a Příbrami. Podporu ale požaduje i další pětice nemocnic v menších městech, kterým už kraj podle deníku Právo zřejmě nevyhoví. Peníze chce dát kraj z finanční rezervy, dotaci ale ještě musí schválit zastupitelstvo.