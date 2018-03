Přehled tisku: telefonování v metru, půjčky na bydlení pro mladé nebo úspory na stáří v akciích

V úterních novinách se dočtete, že v pražském metru by se mohlo telefonovat a používat data i v tunelech už na podzim. Smlouvu s operátory by mohlo město podepsat do několika týdnů. Píše o tom deník E15. Stát chce podle Mladé fronty DNES půjčit mladým lidem na bydlení až dva miliony korun. Uchazeči ale budou muset splnit řadu podmínek. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:45 13. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metro, nástupiště, cestující (ilustrační foto) | Foto: Eva Odstrčilová

Mladá fronta DNES

Stát chce mladým lidem půjčit na bydlení až dva miliony korun. Píše o tom Mladá fronta DNES. Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení. Ten bude mít pro to k dispozici miliardu korun ročně. Uchazeči ale budou muset splnit řadu podmínek.

E15

Cestující v pražském metru by za jízdy mohli telefonovat a používat data už na podzim. Deníku E15 to řekla pražská primátorka Adriana Krnáčová. Operátoři zatím nechtějí možné termíny odhadovat. Smlouvu ale můžou podepsat do několika týdnů. Z několika variant pro pokrytí metra signálem nejspíš zvítězí zasíťování podzemí dráhy operátory. Dopravní podnik jim prostory pronajme.

Regionální Deník

Detíky tisíc Čechů si svoje úspory na stáří ukládají do akcií. Svoje měsíční úložky posílají do takzvaných dynamických fondů. Všímá si toho úterní regionální Deník. Penzijní společnosti tuto variantu doporučují spíš mladším nebo nebojácným. Cenné papíry totiž střídavě vydělávají i prodělávají.

Hospodářské noviny

Na základních školách roste obliba takzvané Hejného metody pro výuku matematiky. Všímají si toho Hospodářské noviny. Hejného metoda vysvětluje učivo zábavnou formou. Aktuálně se podle ní učí na více než 750 českých základních školách z přibližně čtyř tisíc. Podle kritiků ale výuka postrádá dril.

Právo

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) vede spor se svou předchůdkyní Michaelou Marksovou (ČSSD). Němcová podle deníku Právo bývalé vedení ministerstva obvinila, že před předáním rezortu nechalo zničit řadu uzavřených smluv. Podle Marxové je to lež.

Lidové noviny

Ministerstvo spravedlnosti chce navrhnout vládě zákon o hromadných žalobách. Uvádějí to Lidové noviny. Spotřebitelům má úprava pomoct vymáhat drobné nároky na bankách nebo obchodnících, se kterými se nechtějí soudit sami.