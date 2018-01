Přehled tisku: černý trh s léky nahrazujícími heroin i příušnice hokejového týmu

E15

Přibývá investičních fondů pro bohaté. Všímá si toho páteční vydání E15. Do konce září loňského roku v Česku vzniklo 25 nových fondů, do kterých museli lidé vložit minimálně milion korun. Stejně rychle přibývaly naposledy v roce 2012. Během prvních tři čtvrtletí se rychle zvedla celková částka, kterou Češi do prémiových fondů investovali, a to asi o 16 miliard korun.

Mladá fronta DNES

Mezi dětmi v Jihlavě se šíří příušnice. Podle Mladé fronty Dnes se jimi od začátku školního roku nakazilo 78 lidí. Nejvíc případů přibylo v minulém týdnu - víc než 20. Nemoc postihla hlavně mládežnické týmy hokejového týmu Dukla Jihlava.

Deník

Ruční papírna ve Velkých Losinách na Šumpersku usiluje o zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO. Píše o tom páteční Deník. Podle něj by podnik na seznamu mohl být nejpozději do pěti let. Papír se v něm nepřetržitě vyrábí nejdéle v Evropě - víc než 400 let.

Právo

V Česku se rozvíjí černý trh s léky nahrazujícími heroin. Upozorňuje na to deník Právo. Pojišťovny totiž speciální medikamenty platí jen části pacientů. Někteří z nich tak spotřebují část léků a zbytek prodávají, aby měli na další dávku. Kvůli tomu ale mají v těle málo léčebné látky a nejsou schopni se závislosti zbavit. S tím jsou spojeny taky další problémy. Lidé, kteří se ke speciálním lékům nedostanou, třeba kradou, aby získali peníze a mohli si od překupníků medikament koupit.