Přehled tisku: Miloš Zeman opět vyrazí do krajů. Česká armáda chce posílit své zahraniční mise

V českém tisku se ve středu dočtete, že prezident Miloš Zeman opět vyráží na cestu po krajích a na tisících bytových domech se budou muset upravit antény kvůli přechodu na nové digitální vysílání DVB-T2. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:09 21. března 2018

E15

Čeští diplomaté a jejich rodiny mají poprvé v zemích mimo Evropskou unii zdravotní pojištění, píše deník E15. Doteď jim totiž ministerstvo zahraničí hradilo jen takzvané léčebné v případě úrazu nebo nemoci. Výběrové řízení ministerstva vnitra vyhrálo konsorcium tří pojišťoven - ERV Evropské pojišťovny, Kooperativy a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pojistka kryje i ty diplomaty, kteří působí ve válečných zónách.

Mladá fronta DNES

Prezident Miloš Zeman bude od konce dubna znovu pokračovat v cestách po krajích. Řekl to v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Prezident v každém kraji navštíví tři města a jednu obec. Nejdřív se ale vydá tam, kde ho lidé volili a kde proti němu nevystupují hejtmani. Někteří z nich totiž Zemana dřív kritizovali, že musí jeho návštěvy platit.

Lidové noviny

U pražského Masarykova nádraží vznikne moderní železniční muzeum, informují Lidové noviny. V areálu bývalé výtopny návštěvníci uvidí historické lokomotivy nebo salonní a luxusní vozy. Jedním z největších lákadel nového muzea by měl být salonní vůz, kterým měl odjet do Sarajeva arcivévoda František d´Este. Na svou poslední cestu ale vozem nevyrazil, protože se před odjezdem objevila porucha. Muzeum by se mělo otevřít za osm let.

Hospodářské noviny

České sklárny chtějí proniknout do designu aut - to je titulek Hospodářských novin. Broušené a křišťálové autodoplňky budou totiž v budoucnu součástí interiérů luxusních modelů, ve kterých částečně nahradí plast. Sklárny tak pro automobilky připravují třeba ovládací tlačítka na přístrojové desce nebo vršky řadicí páky.

Deník

Tisíce bytových domů musí upravit antény kvůli přechodu na nové digitální vysílání DVB-T2, všímá si toho regionální Deník. Bez přenastavení společné antény by tak lidem nefungoval televizní signál ani s novou televizí nebo set-top boxem. Naopak u rodinných domů se antény většinou upravovat nemusí. V Česku je skoro 215 000 bytových domů. Společné antény na nich ale musí upravit speciální technik. Jedná se ale jen o přenastavení, není nutné vyměnit celou anténu.

Právo

Česká armáda chce posílit své zahraniční mise o další stovky vojáků. Jen letos se má jejich počet navýšit o víc než 250. Vyplývá to z vládního dokumentu, do kterého nahlédl deník Právo. S větším počtem vojáků se zvýší taky náklady, a to až o miliardu korun. Ministerstvo obrany chce už letos víc vojáků v Afghánistánu, Iráku nebo v Mali. Nově má také armáda poslat 290 vojáků do sil NATO, které jsou rozmístěné v Pobaltí.