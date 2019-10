Přehled tisku: minimální výše výživného, klesající počet policejních odposlechů a hromadné žaloby

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce stanovit minimální výši výživného. Podle ní by minimální výše alimentů měla být nejméně 0,6 násobek životního minima, píší Hospodářské noviny. Podle deníku E15 ministerstvo spravedlnosti přepracuje zákon o hromadných žalobách. Deník Právo se pak věnuje policejním odposlechům, už pátý rok po sobě jejich počet klesá. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maláčová navrhuje, aby výše alimentů byla ve výši nejméně 0,6 násobku životního minima (ilustrační foto). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Minimální výši alimentů chce stanovit šéfka resortu sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Plánům se věnují Hospodářské noviny. A připomínají, že ministryně chce od roku 2021 posílat alimenty od státu samoživitelům, kterým je neplatí bývalý partner.

Důvodem pro zavedení minimální výše alimentů je podle Maláčové skutečnost, že v Česku stále někteří samoživitelé dostávají výživné jen několik stovek korun. Průměr alimentů u nás je skoro tři tisíce korun měsíčně. Maláčová navrhuje, aby výše alimentů byla ve výši nejméně 0,6 násobku životního minima. U předškoláků by to bylo něco málo přes tisíc korun. Rodiče starších dětí by dostávali necelých 1300 korun.

Placení kartou v městské hromadné dopravě se už tři roky snaží zavést pardubický magistrát. Píše o tom Deník. V soutěži za několik desítek milionů korun se ale opakovaně odvolává společnost, která v ní neuspěla. Tendrem se tak musí zabývat antimonopolní úřad, který ale podle města situaci brzdí a nerozhoduje dostatečně rychle.

V posledních letech stoupá počet uhynulých dravců, kteří byli otráveni nebo chyceni do pastí. Je to téma pondělních Lidových novin. Policisté se nahlášeným případům věnují, najít pachatele je ale složité. Vládní skupina proto připravuje materiál pro příští desetiletí, aby nelegální zabíjení zvířat ve volné přírodě zastavila. Traviči zvířat používají například nervový jed Karbofuran, který je přitom od roku 2008 v Evropské unii zakázaný.

Už pět let po sobě klesá počet policejních odposlechů. Podle deníku Právo to vyplývá z analýzy Policejního prezidia. Tři čtvrtiny informací z odposlechů jsou pro kriminalisty použitelné. Nejčastěji je využívají u pachatelů drogové trestné činnosti. Důležitým zdrojem informací je pro vyšetřovatele internet. Policii se například podařilo odhalit vyděrače, který na dálku instaloval do počítačů radnic škodlivý software.

Nový zákon o hromadných žalobách znovu přepracuje ministerstvo spravedlnosti. Píše o tom deník E15. Návrh se nelíbí Legislativní radě vlády. Resort její připomínky teď zanalyzuje. Novela má pomoci posílit práva spotřebitelů hlavně u velkých firem. Legislativní rada vlády se ale obává toho, že zákon místo ochrany zákazníků vytvoří výhodný byznys pro firmy, které spotřebitele zastupují u soudu.