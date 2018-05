Přehled tisku: spor o mobily ve školách, nové podmínky pro makléře a Česko jako velmoc rozhleden

Přinášíme vám přehled středečního tisku, který připravil Radiožurnál. Dočtete se v něm například o tom, zdali mohou být mobily a tablety užitečné při výuce na školách. Dále, že makléřům už nejspíš k práci nebude stačit jen živnostenský list. Také se dočtete, že Česká republika je velmocí rozhleden - stojí jich u nás přes 400 a každý rok přibude deset nových. Praha 7:14 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvilínská rozhledna. | Zdroj: Profimedia

E15

Senátor Ivo Valenta částečně uspěl v arbitráži s Českem. Jak totiž zjistil deník E15, dvě jeho kyperské firmy, přes které vlastní sázkovou skupinu Synot, vyhrály její důležitou část. Valentovy firmy se soudí kvůli zrušeným povolením na videoloterijní terminály. Ve sporu jde až o miliardu korun.

Mladá fronta DNES

Školní válka o mobily - to je titulek Mladé fronty DNES. Ta se věnuje otázce, jestli telefony patří do vyučování, nebo ne. Učitelé na to mají rozdílné názory. Někteří je považují za užitečnou pomůcku, přesto se ale telefony ve výuce příliš nevyužívají. Školy na to nejsou vybaveny a učitelům pro to chybí motivace.

Podle některých učitelů ale za nevyužívání mobilů ve výuce můžou zákazy. Ty podle nich vedou k tomu, že děti v hodinách nepracují s moderními technologiemi. Když kantoři chtějí, aby třeba děti ve výuce něco hledaly na internetu nebo používaly interaktivní aplikace, tak k tomu musí mít mobily nebo tablety vlastní. Školy totiž svoje vybavení zpravidla nemají. Takový postup ale někteří pedagogové musí prosadit proti vůli ostatních kolegů, kteří telefony ve školách zakazují.

Hospodářské noviny

Pro práci makléře už nejspíš nebude stačit jen živnostencký list - píší to Hospodářské noviny. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zákon, který pro makléře zavádí přísnější požadavky. Nová pravidla mají lidi ochránit před podvody. Počítají proto taky s povinnými údaji v inzerátech.

Titul z práv, ekonomické univerzity nebo ze stavebního oboru. Buď to, anebo dlouholetá praxe nebo povinná zkouška. To budou muset zájemci o práci makléře splnit, pokud nová úprava projde. Dosud přitom práci zprostředkovatelů bydlení upravoval jen obchodní nebo občanský zákoník.

Regionální Deník

Čeští důchodci jsou rekordmani v konzumaci léků - o tom si přečtete v regionálním Deníku. Léky bere podle Eurostatu skoro 90 procent všech lidí nad 65 let. Lékárnici ale před nadměrným užívání pilulek varují. Kombinování přípravků totiž může způsobit nežádoucí účinky.

Právo

Jako strážní věž na hranicích římského impéria - i tak může vypadat rozhledna. Deník Právo si všímá toho, že Česko je velmocí vyhlídek. Ty už přitom nevypadají jako myslivecké posedy, ale bývají architektonicky propracovanější.

Už teď tu stojí přes 400 rozhleden a každý rok se postaví až deset nových. Třeba na Praze 14 navrhl architekt Martin Rajniš futuristickou rozhlednu Doubravka. Vypadá jako tříboký jehlan složený z válců, které vyrobili z kmínků akátového dřeva. Netypická rozhledna pak vznikla také v Českém Švýcarsku. Připomíná nepostavený blob Jana Kaplického, ve kterém měla sídlit Národní knihovna.